Pneumatiky do mokra a přechodných podmínek pro rok 2026 poprvé v akci. Ve Francii je testoval Alpine

Pirelli dokončuje práci na pneumatikách pro příští rok – poslední test bude „velký test“. Týmy dostanou finální verze pneumatik pro příští rok v úterý po Abú Dhabí. Kromě testů pneumatik proběhne také test mladých jezdců, takže všechny týmy nasadí dva vozy.

Kromě toho pokračují testy pneumatik pro sezónu 2026. Poprvé se na reálné trati objevily pneumatiky do přechodných podmínek a do mokra.

Na okruhu Magny-Cours včera a dnes testoval tým Alpine s vozem A523. Za volant se posadil rezervní jezdec týmu Jack Doohan, který příští rok povýší do role závodního jezdce.



Foto: Pirelli

Ve středu odjel jen 47 kol, protože na voze se objevil technický problém. Dnes se podařilo odjet 106 kol a to především na pneumatikách do mokra. Několik jízd absolvoval Doohan na uměle zavlažené trati také na pneumatikách do přechodných podmínek.

Pneumatiky mají stejné 18palcové ráfky jako současná generace, ale o něco menší šířku a vnější průměr na přední i zadní nápravě.

Současný test byl v letošním roce poslední. Testování pneumatik pro rok 2026 bude pokračovat po Novém roce, kdy se také opět rozběhne vývoj těchto nových vozů, který je do konce roku zmrazen.