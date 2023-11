Pneumatiky budou příští rok stejné. Pirelli ale vyřadí jednu nepotřebnou směs

Pirelli v preview na poslední závod sezóny potvrdilo, že pneumatiky v příštím roce budou stejné jako letos.

Měla to být malá revoluce, ale nakonec se nezmění vůbec nic. V příštím roce jsme měli vidět pneumatiky, které nepotřebují zahřívací deky. Otázkou je, co by se dělo třeba v Las Vegas, kde byly nízké teploty.

V příštím roce se to ale nedozvíme. Komise F1 se v červenci dohodla, že zahřívací deky zůstanou – minimálně v roce 2024. Poté bude situace opět přehodnocena, ale je otázkou, zda v roce 2025 dojde ke změně, když o rok později mají přijít nové vozy, pohonné jednotky i pneumatiky.

Po Abú Dhabí proběhnou už tradiční testy. Týmy budou moci nasadit dva vozy. V jednom bude jezdit mladý jezdec a druhý vůz bude testovat pneumatiky. Pro týmy je to už tradičně příležitost otestovat finální směsi pro další rok. Letos tomu ale bude jinak – příští rok se směsi nezmění.

„Nebudou se však zkoušet žádné nové směsi,“ uvedlo Pirelli. „FIA nedávno sdělila, že směsi pro rok 2024 budou stejné jako letos. Jedinou změnou je, že jich nyní bude k dispozici pět namísto šesti, a to kvůli vyřazení směsi C0 (která letos nebyla během závodního víkendu vůbec použita).“

„Test by mohl být pro týmy užitečný pro práci na správě pneumatik, protože shromažďuje údaje pro příští sezónu. Týmy budou mít pro test předem stanovené přidělení pneumatik. Vůz provádějící práci s pneumatikami bude mít při testu k dispozici 10 sad, které se budou skládat z jedné C1, jedné C2, dvou C5 a po třech sadách C4 a C3. Vůz pro mladé jezdce bude mít k dispozici po dvou sadách C3 a C5 a čtyři sady C4.“