Plynový pedál za nehodu nemohl, říká Ferrari

Leclerc v Rakousku vyhrál, ve Francii opět nedokončil. Ale ani o dva týdny dříve nebyl daleko odstoupení. Ke konci závodu měl problémy s pedálem. Na něj si stěžoval také po nehodě.

Mattia Binotto však jasně prohlásil, že Leclercův komentář ve vysílačce souvisel výhradně s jeho snahou vycouvat z bariéry a neměl nic společného s příčinou samotné nehody.

„Nebyl žádný problém se samotným plynem, nemělo to nic společného s Rakouskem,“ řekl Binotto.

„To, co se stalo, je skutečná Charlesova chyba, což jsou věci, které se mohou stát, a myslím, že mu neubírají na tom, jak dobrý je jako jezdec. Ale byla to skutečná chyba. To, co jste slyšeli v rádiu, se týkalo toho, když se při couvání snažil vyjet z bariéry.“

„Aniž bychom zacházeli do všech detailů, tak můžeme říct, že byl na plynu, ale necítil dostatečný točivý moment motoru.“

„Obvykle o detailech toho, co se děje, moc nemluvíme, ale to, co se stalo v Rakousku, je velmi jednoduché. Byl tam tlumič, který se mírně lepil. Nic víc než to. A už jsme zavedli některá opatření, abychom se tomu do budoucna vyhnuli.“