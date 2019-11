Platy jezdců se do rozpočtového stropu nepočítají. Je to chyba?

Red Bull byl jedním z týmů, který prosazoval, aby v roce 2021 začal platit rozpočtový strop a technická pravidla až v roce 2022. Cílem bylo usměrnit extrémní utrácení peněz na vývoj nového vozu.

Návrh nakonec neprošel, a tak třeba Helmut Marko pro Auto Motor und Sport odhaduje, že rok 2020 může být nejdražší v historii.

Pat Symonds ale upozornil, že týmy přece jen omezené jsou – už pár let platí omezení práce v aerodynamickém tunelu i CFD.

Jiní ale kontrují tím, že týmy propadají při podobných změnách paranoidnímu chování. Musí utratit co nejvíce, protože co když soupeř utratil ještě více? Investuje se tak třeba do flexibility aerodynamických dílů apod.

Platy jezdců se nepočítají

Platy jezdců se do rozpočtového stropu nepočítají. Velké týmy to logicky nechtěly. Je totiž rozdíl, zda platíte nováčka, kterému dáte pár set tisíc nebo jeden, dva miliony euro ročně, nebo máte superstar typu Hamiltona a Vettela, u kterých jde plat do desítek milionů. Plat jezdce by tak mohl odčerpat velkou část z rozpočtového koláče.

Podle Zaka Browna ale právě o to jde – jezdec je stejným faktorem, který určuje čas na kolo, jako technika. „Pokud by byli součástí rozpočtu, týmy by musely přemýšlet o tom, kam investovat své peníze. Zda do jezdce, nebo do auta. To je účel rozpočtového stropu.“

Foto: Getty Images / Clive Mason