Plány na Velkou cenu Karibiku ztroskotaly, prozradil Montoya

Kolumbijské město Barranquilla chtělo uspořádat závod formule 1. Plány už byly téměř hotové, ale pak se podle bývalého jezdce formule 1 něco pokazilo...

Vloni v září se objevily informace, že kolumbijské město Barranquilla chce uspořádat závod formule 1. Hovořilo se o roce 2024, ale reálnější byl spíše pozdější termín. Závod se mohl jet pod názvem Velká cena Karibiku. Nakonec ale z plánu minimálně dočasně sešlo.

Bývalý kolumbijský pilot Juan Pablo Montoya pro Red+ Noticias uvedl, že se závod nepojede.

„Bylo to hotové z 95 procent, ale někdo něco pokazil,“ řekl Montoya. „Vím o tom, ale nemohu o tom mluvit. Ale bylo to ve velmi pokročilé fázi. Byl jsem s lidmi z FIA. Návrh okruhu byl hotový, všechno bylo naplánované, chyběl podpis. A byli připraveni, ale někdo to pokazil.“

Montoya uvedl, že se závod nakonec pojede v jiné španělsky mluvící zemi. „To, co se mělo uskutečnit tady, se nakonec uskuteční v Madridu.“

Barranquilla ale nemusí přijít o šanci úplně. Závod F1 by se tam mohl jet v budoucnu. Montoya zmínil rok 2028.

Je to už 17 let, co Montoya odešel z F1. Později závodil v NASCAR i znovu v IndyCar, kde se mu podařilo podruhé vyhrát Indy 500 a bojovat o titul.

Nyní se především věnuje kariéře svého syna Sebastiána, který letos závodí mimo jiné ve F3. A není sám. Montoya založil „tým Montoya“, kterým chce podporovat mladé talenty. Kromě svého syna mají být v týmu také Nicolás Baptiste, Maximiliano Restrepo a Salim Hanna.