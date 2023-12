Plánované větší využití aktivní aerodynamiky? Nejde o špatný směr, tvrdí Newey

Ačkoliv technické regule formule 1 zakazují používání aktivních pohyblivých prvků, existuje jedna velká výjímka, kterou představuje pro fanoušky velmi známý systém DRS.

Cílem DRS, které funguje na pripcipu sklápějící se klapky na zadním křídle, je snížit aerodynamický odpor vozu na rovince, díky čemuž je pro jezdce daného monopostu snazší překonat soupeře jedoucího před ním.

Jak nedávno uvedl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis, využítí aktivní aerodynamiky ve formuli 1 by se v blízké době mohlo rozšířit, a to se začátkem platnosti nových technických pravidel v roce 2026.

K tomuto plánovanému trendu se nyní vyjádřil také konstruktér Red Bullu Adrian Newey.

„Aktivní aerodynamický systém má vykompenzovat nedostatek energie od pohonné jednotky. Nemyslím si však, že by to mělo být špatně,“ uvedl Newey, kterého cituje Autosport.

„Snaha o vyšší aerodynamickou účinnost vozidla je jednoznačně dobrým cílem. A proč by jeho součástí neměla být aktivní aerodynamika? Koneckonců, už nyní je součástí běžných silničních vozů,“ poukázal britský inženýr.

„Na silnících můžeme vidět velké množství vozů se spoilery, které se sklápějí nahoru a dolů a podobně. Tak proč by to nemohlo být i v závodech? Aktivní aerodynamika získala špatnou pověst v 60. letech, kdy přítlačná křídla odlétavala. To už jsme ale dávno překonali,“ řekl Newey, podle kterého byla F1 vždy dobrým průkopníkem řešení, která se později využila i v běžném provozu.

„Když se podíváme do minulosti, šlo například o kotoučové brzdy či využití uhlíkových vláken. Pokud tedy má být aktivní aerodynamika budoucností u běžných vozů, myslím, že by její možnosti měly být předváděny i ve formuli 1,“ dodal Newey.