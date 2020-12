Plácnutí přes prsty, říká o porážce v posledním závodě Wolff

„Z tohoto závodu odcházíme s plácnutím přes prsty,“ řekl Wolff po závodě. „Nebyl to pro nás dobrý víkend. Max a Red Bull si dnes zasloužili vítězství. Byla to nejrychlejší kombinace. Naši jezdci po celou dobu závodu bojovali s nedotáčivostí.“

„V pátek jsme měli silný výkon, ale nemohli jsme ho přenést do kvalifikace a do závodu. Budeme hledat slabiny, poučíme se a posílí nás to pro příští rok.“

„Na dnešním závodě byl pozitivní výkon jezdců. Valtteri měl několik těžkých víkendů, ale vrátil se tady silný a z auta dostal všechno. Myslím, že jsme tento víkend možná odemkli něco pro budoucnost.“

„Pokud jde o Lewise, viděli jsme veškerou jeho statečnost a houževnatost. Byl zpět v autě po méně než dvou týdnech od pozitivním testu na COVID-19.“

Většina jezdců zastavila v 10. kole pod safety carem a závod dokončila na stejné strategii. Nabízela se otázka, zda Mercedes nemohl zkusit jít jinou cestou, nebo neuplatnit týmovou režii a pustit Hamiltona, aby zkusil Verstappena dojet. Wolff to odmítl.

„Tady nemůžete předjíždět, vše závisí na startu závodu. Když vyjel safety car, bylo jasné, jaký bude výsledek.“

„Valtteri dnes odvedl velmi dobrou práci. Lewis i on se starali o pneumatiky, protože nebylo jasné, zda tvrdé pneumatiky vydrží až do konce.“

„Takže na 1 000 procent ne,“ řekl Wolff o prohození jezdců. „Bylo to dost bolestivé, když jsme to udělali před několika lety a vždy se tomu chceme vyhnout, pokud to není kritické pro mistrovství.“

Přestože výkon Mercedesu nebyl v posledním závodě nejlepší, celkově hodnotí Mercedes vůz W11 samozřejmě pozitivně.

„Nevím, jestli to bude nejlepší auto,“ řekl Wolff. „Doufám, že vůz v příštím nebo následujícím roce bude ještě lepší.“

„Přestože máme v příštích třech měsících pauzu od závodění, naše továrny pracují na novém autě a pohonné jednotce a připravují se na výzvy roku 2021. Bude to rušná zima a jsme nadšení z výzev, které nás čekají.“

Problém s MGU-K

Podle Wolffa se Mercedesu nedařilo zejména v prvním a posledním sektoru. Šlo tedy o nastavení nebo vlastnosti auta. Šéf traťových operací ale znovu potvrdil informaci, která se objevila už v průběhu víkendu – Mercedes jel s nižším výkonem kvůli problémům s MGU-K. Krok je reakcí zejména na problémy Péreze z Velké ceny Bahrajnu, které Mercedes zatím nevyřešil.

„V posledních několika víkendech došlo k poruchám souvisejícím s MGU-K na motorech Mercedes. Dosud to nebylo zcela pochopeno,“ uvedl Andrew Shovlin.

„Řekl bych, že namísto toho, abychom si byli vědomi toho, v čem konkrétně je problém, pracujeme s pohonnou jednotkou způsobem, který je tak konzervativní, jak můžeme, abychom se pokusili problému vyhnout.“

„Když přesně nerozumíte problému, vše, co můžete udělat, je být trochu opatrný.“

Shovlin však pochybuje, že problém znamenal rozdíl v boji o vítězství s Red Bullem.

„Bylo to malé, nebyl to rozdíl, který by určoval výsledek závodu. Mluvíme o výrazně méně než desetině sekundy na kolo.“