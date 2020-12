PKN Orlen zůstává i s Kubicou u Alfy Romeo

U Alfy Romeo se příští rok moc nezmění. Zůstávají oba jezdci, šéf týmu i hlavní sponzor a testovací pilot.

„Rád bych vás informoval, že Orlen zůstane pro příští sezónu hlavním sponzorem Alfy Romeo. Zůstaneme v Alfě,“ řekl prezident PKN ORLEN Daniel Obajtek, kterého cituje motorsportgp.pl.

„Investujeme do rozpoznatelnosti a budování této značky, protože se nám to jednoduše vyplatí. Pokud mluvíme o platbě za tento podnik, samotný reklamní ekvivalent činil 400 milionů zlotých (2,3 miliardy korun, pozn. redakce).“

„Robert, do kterého vkládáme naděje a který splňuje naše očekávání, je Poláky i v zahraničí velmi dobře přijímán. 70% našich respondentů spojuje Roberta Kubicu se společností ORLEN. Navzdory skutečnosti, že existuje pandemie, investice do sportu se vyplatí a ORLEN se nebude odchylovat od této cesty, protože to souvisí s obchodem, kterému se věnujeme. Děkuji, Roberte, za tuto spolupráci, která byla velmi plodná.“

Kubica se letos zúčastnil pěti pátečních tréninků i posezónních testů mladých jezdců. Vedle toho závodil v DTM, kde se mu ale moc nedařilo. Zatím není jasné, co bude dělat v příštím roce. V trénincích formule 1 ho ale zcela určitě uvidíme.