PKN Orlen chce od Williamsu vysvětlení, proč v Rusku stáhl Kubicu ze závodu

Kubica odstoupil v Rusku po 28 z 53 kol závodu. Odjel tak něco málo přes polovinu. Na vině nebyl technický problém. Inženýr týmu Dave Robson potvrdil, že Williams Kubicu stáhl kvůli tomu, aby šetřil komponenty pro zbytek sezóny.

Týmy ze středu pole občas hodí ručník do ringu. Obvykle je to kvůli převodovce, která musí vydržet určitý počet závodů, ale pokud jezdec závod nedokončí, může v příštím víkendu nasadit novou převodovku bez penalizace. Jezdec, který je někde v hloubi pole, tak pár kol před koncem zajede do boxů a odstoupí. Kubica ale zastavil už v polovině závodu, což je neobvyklé.

PKN Orlen chce vysvětlení

Mluvčí PKN Orlen, což je hlavní sponzor Kubicy, potvrdila, že firma bude chtít vysvětlení.

„V souvislosti s odstoupením Roberta Kubici z nedělního závodu v rámci Grand Prix Ruska jsme tým ROKiT Williams Racing oficiálně požádali o vysvětlení,“ uvedla Joanna Zakrzewska na Twitteru. „Na jeho základě podnikneme kroky související s vymáháním smluvních závazků.“

Kubica: Měl jsem tajný cíl

Robert Kubica, který na konci roku u Williamsu končí, označil Grand Prix Ruska za nejhorší víkend své kariéry.

„Myslím, že to byl nejhorší víkend mé kariéry,“ řekl Kubica pro Ziggo Sport. „A ne z jezdeckého pohledu. Myslím si však, že tento víkend byl z mnoha důvodů velkým zklamáním.“

Konkrétnější ale Kubica být nechtěl. „Byly to různé důvody. Můžu mluvit jen o tom, co cítím, co vím. Po čtyřech kolech v prvním tréninku jsem hlásil obrovské problémy. Vlastnosti vozu byly velmi podivné. Bylo to téměř neříditelné.“

„Pokud na autě necháme stejné věci, ztráta přes noc nezmizí. Nepotřebuji nějakou zvláštní pomoc. Potřebuji jen nástroj, který funguje a myslím, že pak můžu jezdit dobře.“

Kubicu nedobrovolné odstoupení nepotěšilo. „Měl jsem tajný cíl dokončit všechny závody a bohužel toho nedosáhnu.“

Foto: Getty Images / Clive Mason