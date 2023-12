Pirelli zveřejnilo čísla o letošní sezóně. Jezdci nasadili 6 847 sad a osmkrát objeli Zemi

Alespoň jedno kolo letos jezdci odjeli na 6 847 sadách pneumatik. Celkem na nich ujeli 307 925,8 kilometru a 60 473 kol. Ujetá vzdálenost odpovídá osmi obvodům Země.

Drtivá většina kol byla ujeta na pneumatikách do sucha (slicky). Na pneumatikách do přechodných podmínek a do mokra bylo odjeto jen 6,31 %. Konkrétně na nepříliš oblíbených pneumatikách do mokra odjeli jezdci jen 1 959 km, což je asi třetina závodu.

Nejvíce kol a kilometrů bylo odjeto na směsi C3, což není překvapením, protože byla nominována na každý závod. Jezdci na této sadě odjeli 105 499 kilometrů, což odpovídá 36,57 %. Ze slicků byla nejméně „oblíbená“ C1 – jezdci na ní odjeli 5,73 % vzdálenosti.



Ujeté vzdálenosti na jednotlivých směsích a to včetně prototypů, které se testovaly ve Španělsku, Suzuce a Mexiku. Nejvíce odjeli jezdci na C3 – 105 499,247 km.

Foto: Pirelli

Nejdelší letošní stint absolvoval Oscar Piastri z McLarenu při Velké ceně Saúdské Arábie. Při své teprve druhé účasti v závodě formule 1 byl Australan nucen zastavit na konci prvního kola, aby vyměnil poškozené přední křídlo po kontaktu s Pierrem Gaslym. Současně nasadil sadu pneumatik C2, se kterou dojel až do cíle – celkem 302,5 kilometru.

Nejdelší stinty

C2: Piastri (Saúdská Arábie): 302,5 km

C3: Ocon (Ázerbájdžán): 300,1 km

C4 Čou (Singapur): 212,7 km

C1: Bottas (Velká Británie): 188,4 km

C5: Bottas (Ázerbájdžán): 102 km

Bude se šetřit?

F1 letos dvakrát vyzkoušela systém ATA. Dotýká se především kvalifikace. V Q1 musí jezdec nasadit tvrdé, v prostřední střední a v Q3 měkké pneumatiky. Pirelli na tyto dva závody přivezlo také 11 místo 13 sad.

„V neposlední řadě byl dvakrát vyzkoušen formát ATA (Alternative Tyre Allocation), jehož cílem bylo hledat způsoby efektivnějšího řízení spotřeby pneumatik. Přibližně tisíc sad slicků pro 22 závodů nebylo nikdy použito, na dalších 732 bylo odjeto pouze jedno až tři kola,“ uvedlo Pirelli.

Dodavatel pneumatik také uvedl, že u pneumatik do mokra přijal opatření, kdy pneumatiky, které byly namontovány, ale nebyly použity, lze „přenést“ do dalších závodů. Celkově podle Pirelli 1304 sad pneumatik do přechodných podmínek a do mokra nikdy nedokončilo kolo.



Dodané sady pneumatik. Celkem jich bylo více než 9500.

Foto: Pirelli

Rekordy

Velká cena Nizozemska byla letos závodem s největším počtem výměn pneumatik (počítají se jak „skutečné“ zastávky v boxech, tak výměny pneumatik pod červenou vlajkou). Celkem došlo k 82 výměnám pneumatik. Nejméně výměn proběhlo v Miami, kde došlo jen k 20 přezutím.

Nejteplejším závodem roku byla velká cena USA v Austinu – v sobotu během sprintu bylo 34,7 stupňů Celsia a během nedělní Velké ceny 32,8 stupňů. Nejchladněji bylo v Zandvoortu s průměrnou teplotou 15,1 stupňů. Co se týče teploty asfaltu, nejteplejším závodem roku byl Hungaroring (53,6 °C), nejchladnějším Las Vegas (18,5 °C).