Pirelli začne brzy testovat pneumatiky pro rok 2026. S „mule cars“ nepočítá

Původně se diskutovalo o přechodu z 18palcových na 16palcové, ale nakonec zůstaneme u současných rozměrů. Změní se ale šířka pneumatik. Přední budou o 25 mm užší a zadní o 30 mm.

Je to třetí změna od roku 2017. V sezóně 2017 se šířka naopak zvětšila (předních z 245 mm na 300 m, zadních z 325 mm na 405 mm). V roce 2022 pak formule 1 přešla z 13palcových na 18palcové pneumatiky.

Vývoj pneumatik pro rok 2022 probíhal pomoci „mule cars“. Týmy upravily starší vozy tak, aby na ně bylo možné 18palcové pneumatiky nasadit a také, aby vozy co nejlépe simulovaly růst přítlaku.

V roce 2026 budou vozy lehčí, budou mít aktivní aerodynamiku a také vyšší výkon – vzroste navíc podíl elektrické složky, což je projeví ve vyšším nároku na točivý moment na zadní nápravě.

První testy nových pneumatik proběhnou už v září, kdy je bude testovat Aston Martin. Pirelli ale nepočítá se stavbou mule cars.

„Řekl bych, že je nemožné vytvořit mule car s podobnými vlastnostmi,“ řekl Mario Isola v rozhovoru pro RaceFans. „Menší vozy mít nebudeme. Můžeme ušetřit nějakou hmotnost – místo toho, abyste jezdili dlouhé jízdy s plnými nádržemi, můžete snížit hladinu paliva, abyste simulovali hmotnost. Ale u zbývajících věcí je to nemožné, protože nemáte aktivní aerodynamiku.“

„Je to podobná situace, s jakou jsme se potýkali například při vývoji 18palcových pneumatik nebo v roce 2016, kdy jsme vyvíjeli širší pneumatiky pro rok 2017 - i v tomto případě jsme měli k dispozici mule cars, které nebyly plně reprezentativní.“

„Důležité je pro nás pracovat souběžně s virtuálním a fyzickým modelem. Snažíme se pochopit, jaká je mezi nimi korelace, abychom měli testy na trati, které budou co nejvíce reprezentativní pro to, co najdeme v roce 2026, s vědomím, že nikdy nebudou stoprocentně reprezentativní.“

„Máme k dispozici simulace od FIA, zatím je nemáme od týmů. Ale v běžném procesu vývoje dostaneme také simulace od deseti týmů a můžeme pochopit, jaká je obecná představa o výkonnosti odhadované pro rok 2026.“

Pirelli bylo proti zavedení 16palcových pneumatik. Podle Isoly by byly možné, pokud by se snížila rychlost vozů a zatížení. Pokud chce ale F1 zachovat současný výkon vozů, pak to možné není.

„Šestnáctipalcová pneumatika, která byla odhadována na začátku procesu, nebyla podle našeho názoru správná, pokud chceme zachovat výkon vozu podobný tomu, který máme nyní,“ řekl Isola.

„Máme také aktivní aerodynamiku, která mění konfiguraci mezi nízkým a vysokým přítlakem. V zatáčkách máte vysoký přítlak a hodně tlačíte pneumatiky k zemi. Na rovince máte nižší přítlak, ale mnohem vyšší rychlost. To má jiný vliv na integritu pneumatiky.“

„V období, kdy jsme o tom diskutovali, se změnily i odhady. Z původního odhadu, podle něhož bude ztráta přítlaku poměrně významná, jsme dostali simulace, kde ztráta přítlaku není tak velká.“