Pirelli v roce 2022 očekává většinou strategii jedné zastávky

„Očekáváme výkon odpovídající současným pneumatikám, ale auto je jiné, přítlak je jiný a možná budeme mít malý rozdíl ve výkonu,“ řekl Isola v rozhovoru pro Tire Technology International.

Zatímco výkon by měl zůstat z velké části stejný, Isola věří, že v roce 2022 bude méně zastávek v boxech.

„Očekávám, že většina závodů bude na jednu zastávku, jednoduše proto, že pokud máte menší degradaci, není důvod mít více než jednu zastávku,“ řekl Isola, který to však nevnímá jako negativum.

„Pokud budeme mít opravdu těsné závody a na trati se bude něco dít, koho zajímají zastávky v boxech?“

Testování pneumatik probíhalo na upravených verzích starších vozů, především z let 2018 a 2019. Isola připustil, že je velkou výzvou, že nebylo možné použít vozy, které budou pneumatiky v roce 2022 skutečně používat.

„Každý rok je to stejné. Nikdy nemáme možnost testovat něco na finální verzi vozu. Vždy používáme vozy, které nejsou tím, co budeme používat v následující sezoně – jednoduše proto, že nejsou k dispozici, takže je to součást výzvy.“