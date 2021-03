Pirelli v Bahrajnu slaví 400 závodů ve formuli 1

Pirelli vstoupilo do formule 1 jako jeden z dodavatelů pneumatik hned v první sezóně v roce 1950. První závod v Silverstonu vyhrál Giuseppe Farina a na svém voze měl obuté pneumatiky Pirelli.

Italský výrobce odešel z F1 na konci 50. let. Vrátil se až na začátku 80. let jako jeden z dodavatelů. Tato éra trvala v letech 1981 až 1991. Od roku 2011 je Pirelli jediným dodavatelem pneumatik a bude jim minimálně do roku 2024.

Při příležitosti 400 závodů uveřejnilo Pirelli i zajímavé statistiky. V počtu závodů i vítězství by mělo být druhé za Goodyearem.

Počty startů ve F1: