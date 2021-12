Pirelli v Abú Dhabí varuje před „katarskými“ defekty

Okruh Yas Marina prošel úpravami. Je rychlejší a na některých místech jsou nové obrubníky. Podle Pirelli jsou některé podobné těm, které v Kataru způsobily ke konci závodu čtyři defekty.

„Nejsou úplně stejné,“ řekl Isola, kterého cituje RaceFans. „Zejména na výjezdu z páté a deváté zatáčky jsou poměrně agresivní.“

Isola uvedl, že „v současné době jedná s FIA, aby zjistil, zda existuje nějaké potenciální řešení.

„Je jasné, že máme jinou situaci než v Kataru. Je to jiná rychlost, je to jiný čas strávený na obrubníku, ale je to každopádně něco, co musíme zvážit a čemu musíme věnovat pozornost.“

„Jako obvykle po volných trénincích sbíráme pneumatiky použité v trénincích, které analyzujeme. Problém je, že nemáme pneumatiky s počtem kol, který je srovnatelný s délkou stintu během závodu.“

Isola je přesvědčen, že FIA bude schopna najít řešení problému, ale přiznal, že si není jistý, jaké to bude. „Nejsem odborník na to, co je možné udělat, jestli se dají vyměnit, nebo jestli se dají vyndat, nebo cokoli jiného. Nevím, spoléhám na FIA a vím, co mohou udělat.“