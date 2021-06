Pirelli uzavřelo vyšetřování „ázerbájdžánských“ defektů. O úlomky nešlo

V průběhu Velké ceny Ázerbájždánu došlo ke dvěma defektům levé zadní pneumatiky – nejdříve na voze Lance Strolla a následně na voze Maxe Verstappena.

Pirelli v neděli večer po závodě uvedlo, že příčinou mohly být úlomky. Ukazovaly by na to dvě věci: k defektům došlo náhle bez varování a na pneumatice Hamiltona byl objeven velký řez.

V úterý večer vydalo Pirelli závěry podrobnějšího vyšetřování. Podle něj nebyly defekty způsobeny výrobní chybou, opotřebením ani delaminací.

O úlomky nešlo

Bylo zjištěno, že k prasknutí pneumatiky došlo v důsledku obvodového zlomu na vnitřní bočnici pneumatiky, nikoli v důsledku proříznutí od úlomků.

V prohlášení se uvádí, že praskliny na bočnici byly pravděpodobně způsobeny „provozním stavem pneumatiky“, což pravděpodobně souvisí buď s tlakem v pneumatikách, nebo s teplotami, při kterých byly provozovány.

„Tato analýza vzala v úvahu také pneumatiky, které používaly ostatní vozy v závodě a které měly stejný nebo vyšší počet kol ve srovnání s těmi, které byly poškozeny.“

Týmy F1 mají v současné době povinnost provozovat pneumatiky s minimálním tlakem pouze při jejich první montáži na vozy. Neexistuje žádný požadavek na udržování tlaku, jakmile je vůz na trati.

To znamená, že týmy mohou najít způsob, jak tlak snížit, jakmile proběhnou kontroly, ale takové snížení tlaku znamená, že je pneumatika více namáhána

Pirelli uvedlo, že budou zavedeny nové protokoly o tlaku a zahřívacích dekách, aby se zajistilo, že se nebude opakovat problém z Baku. FIA již informovala týmy o tom, jaké nové postupy je třeba dodržovat.

V prohlášení se dále uvádí: „Na základě této analýzy předložilo Pirelli svou zprávu FIA a týmům. FIA a Pirelli se dohodly na novém souboru protokolů, včetně již rozeslané aktualizované technické směrnice, pro sledování provozních podmínek během závodního víkendu a zváží další vhodná opatření.“

Red Bull nesouhlasí

Red Bull už vydal prohlášení. Podle svých slov postupoval správně.

„Během vyšetřování Maxova selhání pneumatik ve 47. kole Velké ceny Ázerbájdžánu jsme úzce spolupracovali s Pirelli a FIA a můžeme potvrdit, že nebyla zjištěna žádná závada na voze. Po celou dobu jsme dodržovali parametry pneumatik Pirelli a budeme se i nadále řídit jejich pokyny.“

Minimální tlaky v pneumatikách

Pirelli pro každý závodní víkend definuje minimální tlaky a odklony kol pro přední a zadní pneumatiky. Používá se k tomu anglosaská jednotka PSI, která je definovaná jako tlak odpovídající gravitační síle působící prostřednictvím tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu jednoho čtverečného palce.

1 PSI = 6 894,757 Pa

Občas se tlaky po pátku mění. V Baku došlo ke zvýšení právě u zadních pnematik z 19 na 20 PSI.

Zájmy týmů jsou jako u mnoha věcí opačné. Čím nižší tlak pneumatika má, tím je rychlejší. Nízký tlak však může pneumatiky zatěžovat, protože konstrukce se při zatížení více deformuje. Spojte to s hmotností a přítlakem současných vozů a máte zaděláno na problém.

Je dobré říci, že Pirelli definuje minimální tlaky, ale neplatí to doslovně. Tlak v pneumatikách se mění především v závislosti na teplotě. Čím je vzduch v pneumatice chladnější, tím je tlak nižší. Z tohoto důvodu je definován minimální počáteční tlak, který se měří před vyjetím na trať nebo před startem. Není však definován minimální provozní tlak, takže týmům nic nebrání v tom, aby v závodě jezdily s nižším tlakem. Dokonce to není ani v rozporu s pravidly.

V minulosti se týmy snažily měření tlaku před startem trochu obelstít a to třeba tím, že pomoci deček pneumatiky doslova přehřívaly. Dnes už to není možné, protože to pravidla zakazují.

Pro rok 2022 zavádí formule 1 povinná standardní zařízení pro monitorování tlaku a teploty v pneumatikách, která FIA a Pirelli poskytnou přesný přehled, který potřebují k lepšímu posouzení situace.

V článku 10.7.3 technických pravidel pro rok 2022 se uvádí: „Všechny vozy musí být vybaveny senzory pro monitorování tlaku a teploty v pneumatikách, které byly vyrobeny dodavatelem určeným FIA podle specifikace stanovené FIA.“