Pirelli už ví, proč měl Verstappen v Imole defekt

19:49 | Podle Auto Motor und Sport byla rychlost v osmé zatáčce kvůli špatné přilnavosti o 20 km/h nižší, než se očekávalo.

18:29 | Mario Isola uvedl, že kdyby Pirelli vědělo, že se na okruh položí nový povrch a bude tak hladký, přivezlo by měkčí pneumatiky (jsou tam tři nejtvrdší). Dozvědělo se o tom ale příliš pozdě.

16:35 | Nelze vyloučit déšť. Jezdci dostanou na zítra pro FP3 extra sadu pneumatik do přechodných podmínek...

11:52 | Marcin Budkowski o Alonsově motivaci: Fernando se zeptal, jestli už testujeme auto pro rok 2022 v aerodynamickém tunelu. Řekl jsem, že to pravidla zakazují a můžeme to dělat až od 1. ledna. Oznámil, že bude 1. ledna v továrně, aby zjistil, zda by mohl pomoci.