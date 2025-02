Pirelli už ví, co způsobilo defekty u Sainze a Hamiltona v Kataru

Od 30. kola leželo na cílové rovince zrcátko z vozu Alexe Albona, které po pár kolech přejel Valtteri Bottas. O chvíli později museli do boxu s defekty Lewis Hamilton a Carlos Sainz. Bylo tedy celkem jasné, co se stalo... ale chyba lávky! Mercedes po víkendu uvedl, že k poklesu tlaku v pneumatice došlo předtím, než Bottas zrcátko přejel. Totéž později potvrdilo také Pirelli.

Zbytky pneumatik se vrátily do Itálie a inženýři Pirelli se pustili do vyšetřování. Podle webu The Race byly výsledky týmům představeny v pondělí na schůzce pracovní skupiny pro pneumatiky, které se účastnily Pirelli a FIA.



Foto: Getty Images / Peter Fox

Problémy s pneumatikami byly v Kataru už v roce 2023. Při kontrole po trénincích byla objevena mikroskopická poškození. Došlo k úpravám, ale i tak mohli jezdci odjet na jedné sadě maximálně 18 kol.

Obrubníky ale v případě defektů Hamiltona a Sainze také nehrály roli. Podle závěrů Pirelli pneumatiky selhaly jednoduše kvůli nadměrnému opotřebení, protože překročily očekávanou životnost.

Vysoká přilnavost a hladký povrch trati v Kataru znamenají, že pneumatiky netrpí nadměrnou tepelnou degradací – větším problémem je opotřebení. Nejvíce přitom trpí levá přední pneumatika.

Týmy proto musí zjistit, jak daleko mohou zajít, než se jejich pneumatiky dostanou na kritickou hranici stoprocentního opotřebení, při které už existuje možnost selhání pneumatiky. Na tuto úroveň se dostaly už ve sprintu, který měl 19 kol. Do sprintu přitom vozy startují s menším (třetinovým) množstvím paliva, protože se jede na 100 místo klasických 300 km.

Problémy Hamiltona a Sainze nastaly ve 35. kole. Jezdci se snažili prodloužit svůj úvodní stint pro případ, že by ředitelství závodu kvůli zrcátku z Albonova vozu vyslalo na trať safety car nebo vyhlásilo alespoň ten virtuální.

Mezi FIA a Pirelli proběhne diskuse o tom, zda nepřijmout před letošní grand prix nějaká opatření. Omezení délky stintu, jako tomu bylo před dvěma lety, je spíše nepravděpodobné. Pirelli by ale mohlo na víkend alokovat o stupeň měkčí pneumatiky.

Tím by se zajistilo, že pneumatiky ztratí na výkonu tepelnou degradací dříve, než dosáhnou maximální míry opotřebení.