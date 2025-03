Pirelli uveřejnilo alokace pro první závody. V Džiddě bude výběr o stupeň měkčí

Pirelli uveřejnilo alokace pneumatik pro první závody – respektive pro Japonsko, Bahrajn a Saúdskou Arábii, protože pro první dva závody byl výběr známý už dříve.

Jedinou změnou je výběr pro Džiddu. V Saúdské Arábii uvidíme výběr o jeden stupeň měkčí – C3, C4 a C5.



Foto: Pirelli

„Na základě zkušeností z loňského roku a informací získaných během fáze vývoje nových směsí jsme se chtěli vydat tímto směrem, abychom týmům a jezdcům poskytli širší možnosti strategie,“ vysvětlil ředitel motorsportu společnosti Pirelli Mario Isola.

„V roce 2024 odstartovalo 18 z 20 jezdců na středních pneumatikách, konkrétně C3. Brzká neutralizace v závodě donutila 14 z nich okamžitě přejít na C2, tedy na tvrdé, a ponechat si je až do konce. Věříme, že s měkčí trojicí to může vést k situaci, kdy by mohlo dojít ke kombinaci strategií s jednou nebo dvěma zastávkami.“

V prvních závodech zatím neuvidíme směs C6, která je letošní novinkou. Jedná se o nejměkčí směs ze všech, kterou Pirelli připravilo pro městské tratě.