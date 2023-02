Pirelli uveřejnilo alokace pneumatik pro první závody. Hned v Bahrajnu nasadí novou směs

Pirelli představilo alokace pneumatik pro první tři závody sezóny 2023.

Pirelli mělo vloni k dispozici pět směsí (C1 až C5). Pro každý závodní víkend vybralo tři směsi, které pak měly název měkká, střední a tvrdá. Letos se situace nezmění, ale směsí bude celkem šest.

Do výběru Pirelli „přibyla“ směs C0. Novou směsí je ale paradoxně C1. Směs C0 je totiž loňská C1 – vloni i letos to bude nejtvrdší směs. Nominována bude na nejnáročnější tratě. Je navržena tak, aby poskytovala maximální odolnost vůči teplu a extrémním silám, byla schopna jezdit velmi dlouhé stinty, ale to vše na úkor špičkového výkonu.

Letošní novinkou je směs s označením C1, která se nachází mezi loňskými C1 a C2. Byla vytvořena na základě druhé jmenované směsi s cílem snížit výkonnostní rozdíl mezi dvěma dosud nejtvrdšími směsmi v nabídce.

C1 uvidíme hned v Bahrajnu. Nejtvrdší směs na tomto okruhu tak bude o něco měkčí než vloni.