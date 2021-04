Pirelli ukázalo letošní trofeje pro závod v Imole

Letošní závod v Imole vstoupí do historie jako grand prix s patrně nejdelším a nejsložitějším názvem. Oficiálně je to Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021.

Titulárním sponzorem je Pirelli a ve formuli 1 je běžné, že sponzor promlouvá do podoby trofejí. Většinou vychází z loga sponzora a nejsou zrovna cool.

Pirelli šlo přece jen trochu odvážnější cestou a nechalo vyrobit speciální trofeje ve spolupráci se „svým“ muzeem současného umění HangarBicocca.

Autorkou trofejí je italská umělkyně Alice Ronchi (*1989). Trofeje zobrazují blesk. Ronchi ho viděla jako symbol síly, výkonu, napětí a rychlosti. Inspiraci hledala ve starověkém Řecku a jeho božstvech, ale také v kráse závodního vozu z 50. let a krajinou v okolí Imoly. Trofeje byly vyrobeny v dílně milánské umělkyně z hliníku.