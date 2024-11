Pirelli reaguje na „narušitele televizního přenosu“ Hamiltona

Šéf formule 1 Stefano Domenicali v televizním přenosu oznamoval odklad kvalifikace. Do přenosu vstoupil Lewis Hamilton, který v žertu prohlásil: „Měl jsi nás poslat ven, tohle je směšné, měli bychom jet! Kdybyste nám dali lepší pneumatiky do mokra nebo deky, mohli bychom jezdit.“

Jezdci mají k dispozici pneumatiky do přechodných podmínek (zeleně značené) a pneumatiky do mokra (modře značené). Ty modré ale vídáme velmi, velmi málo. Je to jednak proto, že pokud už se jede, tak se jede v podmínkách, kdy už jsou vhodnější přechodné pneumatiky, ale také proto, že pneumatiky do mokra nejsou mezi jezdci zrovna dvakrát oblíbené.

Na slova Hamiltona byl dotazován šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola.

„Je pravda, že potřebujeme zlepšit výkon pneumatiky do mokra, abychom vytvořili správný přechod s pneumatikou do přechodných podmínek,“ řekl Isola pro Motorsport.com.

„To je náš cíl. Příští rok budeme mít novou pneumatiku do mokra s drobnými úpravami, protože jsme bohužel neměli možnost pořádně otestovat pneumatiku do mokra na okruhu s vysokou zátěží. To je přesně to, co nám chybí.“

„Trochu jsme změnili vzorek běhounu, zapracovali jsme na konstrukci a na nové směsi. Zjistili jsme zlepšení. Nedokážu říct, jestli je to dostatečné, nebo ne.“

Pirelli testuje pneumatiky do mokra a přechodných podmínek na okruzích, které mají zavlažovací systém – například ve Fioranu, na okruhu Paula Ricarda nebo v Magny-Cours. Na posledně jmenovaném testovali pneumatiky pro příští rok nedávno s vozem Mercedes George Russell a Mick Schumacher.

Pneumatiky ale nejsou jediný problém. F1 má na vodě dlouhodobě problémy také kvůli špatné viditelnosti – což je samozřejmě největší problém v závodě, kdy vozy jedou za sebou a rozstřikují vodu. F1 letos v květnu testovala ve Fioranu kryty kol, ale neukazuje se to jako správná cesta.



Test krytů kol ve Fioranu v letošním roce.

Foto: Getty Images

„Nevím, proč se Niels rozhodl nedat kvalifikaci zelenou,“ pokračuje Isola. „Nevím, jestli je to kvůli viditelnosti, stojaté vodě, riziku aquaplaningu nebo jinému prvku. S Nielsem jsem nemluvil, takže o tom nemám žádné informace.“

„Pokud jde jen o výkon (na mokrých pneumatikách), znamená to jen to, že jedou pomaleji. To je vše. Nejrychlejší z pomalých aut ale i tak zajede nejlepší čas.“

„Jsme si plně vědomi toho, že musíme zlepšit výkon pneumatiky do mokra. Ale na těchto mokrých pneumatikách se dá jezdit, není to tak, že by se nedalo jezdit.“