Pirelli prověřuje katarské defekty. Hlavním podezřelým jsou obrubníky

Defekt utrpěli Bottas, Norris a oba jezdci Williamsu. Bottas byl první, kdo utrpěl defekt ve 34. kole, když jel na střední směsi od začátku závodu. Russell, Latifi a Norris měli později v závodě defekty na tvrdých pneumatikách, na které přezuli pro své druhé stinty.

Mario Isola řekl, že příčinou defektů bylo „něco, co musíme vyšetřit“. Prvotní podezření padlo na obrubníky na okruhu Losail.

„Domnívám se, že součástí toho byl náraz při vysoké rychlosti na obrubníky, protože tady máme spoustu únikových zón s obrubníky, do kterých naráželi,“ vysvětlil Isola.

„Není tajemstvím, že některá auta mají poškozenou podlahu, šasi, křídla. Abychom pochopili, co se stalo, musíme je poslat zpět do Milána a prozkoumat je. Máme nějaké řezy, které jsou viditelné na bočnici, což je slabší část pneumatiky a musíme to pochopit.“

Isola popsal selhání jako „náhlé, ale ne okamžité“. Jezdci se „mohli vrátit do boxů a vyměnit pneumatiku,“ pokračoval, „takže to bylo stále ovladatelné, i když ztratili tlak, samozřejmě nemáte stejný směr, jaký máte, když je pneumatika nafouknutá, ale bylo možné, aby se dostali do boxů.“

Pirelli v Miláně prozkoumá i pneumatiky, u kterých defekt nenastal, přestože odjely větší vzdálenost. Jeden z příkladů se nabízí.

„Fernando se vyhýbal obrubníkům a jeho pneumatiky jsou stále v dobrém stavu. Musíme pochopit, zda byly příčinou řezy, měli jsem defekt kvůli jiným prvkům nebo co to způsobilo.“