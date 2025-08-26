Pirelli oslaví 500. závod ve F1. Je jedním z devíti dodavatelů v historii F1

Pirelli bude ve dvou víkendech oslavovat 500 grand prix ve F1.
Pirelli čeká 500. závod ve F1. Slavit se bude v Zandvoortu a také o týden později v Monze. Na Velkou cenu Nizozemska připadá samotné jubileum. Na pneumatikách se tak objeví speciální logo. V Monze čeká Pirelli „domácí závod“ a navíc bude sponzorem Velké ceny Itálie.
V Monze se několik hodin před startem závodu připojí členové týmů a jezdci k vedoucím představitelům F1, FIA a Pirelli, aby se společně vyfotografovali.
Pirelli bylo ve F1 už v prvním závodě – ve Velké ceně Velké Británie 1950 dodávalo pneumatiky čtyřem vozům Alfy Romeo a čtyřem vozům Maserati. Na stupně vítězů se tehdy dostali tři jezdci Alfy Romeo – vyhrál Giuseppe Farina.
Od té doby se Pirelli zúčastnilo 499 závodů, které se rozdělily do tří období: od roku 1950 do 1958, od roku 1981 do 1991 (s výjimkou let 1987 a 1988) a od roku 2011 do teď.
Od roku 2007 máme ve F1 jen jednoho dodavatele pneumatik. Nejdříve jim byl Bridgestone a od roku 2011 je jediným dodavatelem černého zlata italské Pirelli. Současná smlouva vyprší na konci roku 2027, ale F1 může uplatnit opci i na sezónu 2028.
Není to první éra, kdy máme ve F1 jen jednoho dodavatele. Poprvé se tak stalo v letech 1961 až 1963, kdy všechny týmy jezdily na pneumatikách Dunlop. V letech 1987 až 1988 a 1992 až 1996 byl jediným dodavatelem Goodyear. V letech 1999 až 2000 pak všichni jezdili na pneumatikách Bridgestone.
Rekordní byly sezóny 1954 a 1958, kdy bylo dokonce šest dodavatelů. Sezóna 1982 byla poslední, kdy jsme viděli čtyři dodavatele (Goodyear, Michelin, Pirelli a Avon).
Mohli bychom mít v budoucnu opět více dodavatelů? Je to dost nepravděpodobné. Není po tom poptávka. Pneumatiková válka by mohla být dalším prvkem, který by promlouval do výkonu (a potenciálně zvětšil rozdíly), a také by stála více peněz.