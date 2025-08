Pirelli odhalilo alokace pneumatik pro zbývající závody. Vrátí se C6 i vynechání jedné směsi

V Zandvoortu letos uvidíme o stupeň měkčí směsi. V Baku se pak vrátí letošní novinka – směs C6. Díky tomu bude také v Baku výběr o stupeň měkčí.

Ve Spa si Pirelli vyzkoušelo druhou novinku – při výběru pneumatik přeskočilo jednu směs. Kvůli mokrým podmínkám to ale nebyl úplně plnohodnotný test. Stejný výběr se objeví také v Austinu a v Mexiku. Do Texasu přiveze Pirelli C1, C3 a C4. Do Mexika pak C2, C4 a C5.

Pro Grand Prix v São Paulu byl naopak zvolen o stupeň tvrdší výběr, protože loni bylo jasné, že C5 není vhodnou závodní pneumatikou. Trojice směsí je proto stejná jako v roce 2023 – a to C2, C3 a C4.

V ostatních závodech bude výběr pneumatik stejný jako vloni.