Pirelli nesouhlasí s omezením využití pneumatik ve volných trénincích

V současné době se vedou diskuze o návrhu, podle kterého by mohl každý z pilotů během volných tréninků před grand prix využít pouze dvě ze tří směsí delegovaných pro závodní víkend. Tím pádem by daný tým nemohl před kvalifikací vyzkoušet jednu směs a získal by méně dat.

Pilot by poté během samotného závodu nasadil směs, kterou před tím neměl možnost na konkrétní trati vyzkoušet, což by ho podle představ FIA vrhlo do neznáma a mohlo by docházet k méně očekávatelným výsledkům závodů.

Mario Isola z Pirelli však s tímto návrhem nesouhlasí a argumentuje tím, že pro rok 2021 připravované úzkoprofilové pneumatiky budou už tak představovat pro piloty a týmy dost neznámého na to, aby se začala zavádět podobná omezující pravidla.

„V roce 2021 budeme mít kompletně nové pneumatiky, což znamená, že týmy budou potřebovat více času pro jejich pochopení,“ uvedl šéf Pirelli pro formuli 1 pro web f1i.com.

„Vedly se diskuze o možnosti využití pouze jedné směsi během volných tréninků, díky čemuž by týmy nedostaly příležitost získat příliš mnoho informací. Potom by se stal nedělní závod více nepředvídatelným.“

„To by ale uvrhlo týmy s mladými jezdci do velmi nevýhodné situace. Bylo by to spíše možné pro rok 2020, protože se budou stále používat pneumatiky, které týmy dobře znají.“

„Pro mladé jezdce by to ale bylo s kompletně novými pneumatikami v roce 2021 velmi obtížné,“ myslí si Isola, který rovněž dodává: „S omezeným prostorem pro testování a s nemožností vyzkoušet všechny směsi v tréninku si můžeme představit, jak těžké by to bylo pro mladé piloty.“

Dvě zastávky v každém závodě?

Kromě výše zmíněného se také v současnosti uvažuje o budoucí povinnosti využít všechny tři směsi během závodu. Díky tomu by musel během grand prix každý z vozů minimálně dvakrát do boxů.

Ani tento nápad se však Isolovi příliš nezamlouvá.

„Diskutovalo se o tom. Nemyslím si, že se něco takového schválí, protože přidání povinnosti využít všechny směsi během závodu by donutilo všechny týmy vydat se stejnou cestou.“

„Pokud je cílem sledovat v závodě využití různých strategií, tak bychom se s tímto návrhem nevydali správným směrem.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson