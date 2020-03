Pirelli musí po zrušené GP Austrálie zničit 1800 pneumatik

Nejde o striktní dodržování pravidel, ale o praktické důvody. U současné generace pneumatik a ráfků kol musí Pirelli vždy zničit pneumatiky, které byly namontovány, ale nebyly použity, kvůli možnému poškození, když jsou sundávány z ráfků.

V případě závodů mimo Evropu nemá Pirelli jinou možnost, než pneumatiky z ráfků sundat – ty si totiž přepravují samotné týmy. V případě evropských závodů lze nepoužité pneumatiky naložit i s ráfky a přepravit do dějiště dalšího závodu.

„Do koše“, tak jdou obvykle pneumatiky do mokra a přechodných podmínek – těch je 560 kusů. V případě Austrálie ale nikdo nepoužil ani jednu sadu pneumatik, a tak se bude likvidovat 1800 pneumatik.

Celé sady 1800 pneumatik již dorazily po moři také do Bahrajnu a Vietnamu. Mario Isola pro Motorsport.com potvrdil, že v tomto případě to není problém, protože pneumatiky jsou v kontejnerech, kde zůstanou pro případ, že se závod pojede v náhradním termínu. Pokud se tak nestane, budou kontejnery přepraveny do jiné destinace, ve které se pojede některý ze závodů, na který Pirelli nominuje stejné směsi.

„V budoucnu vzhledem k tomu, že budeme mít výhradního dodavatele a standardní konstrukci ráfků, se budeme snažit spolupracovat, abychom našli způsob, jak namontovat a svléknout pneumatiky a znovu je použít,“ řekl Isola. „Musíme se však ujistit, že tím nic neriskujeme.“

A co se stane s „australskými“ pneumatikami? „Pneumatiky rozdrtíme, abychom je mohli umístit do menšího počtu kontejnerů a poslat je zpět do Velké Británie, kde je recyklujeme v cementárně poblíž Didcotu. Spalujeme je při vysoké teplotě a vytváříme energii, ale ne znečištění,“ vysvětlil Isola.