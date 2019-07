Pirelli má problém. Krátce před dokončením pneumatik pro rok 2020 si F1 objednala nižší degradaci

Pirelli v průběhu sezóny testuje prototypy pneumatik pro rok 2020. Jezdilo se už v Bahrajnu, Barceloně, na Red Bull Ringu a v Silverstonu. V polovině září má proběhnout poslední dvoudenní test s Mercedesem. Následně pak Pirelli dá všem týmům finální pneumatiky pro test po posledním závodě v Abú Dhabí.

Pirelli dostává pro každý rok konkrétní zadání. Pro rok 2020 to bylo širší pracovní okno pneumatik a méně přehřívání. Pneumatiky by mělo jít v příštím roce snadnějším způsobem dostat do pracovního okna, což je hlavní problém v letošní sezóně.

Nyní však Pirelli dostalo nové zadání – formule 1 chce také pneumatiky s nižší degradací.

Podle Maria Isoly není úplně ideální, že se o tomto požadavku dozvídají až nyní. Hlavní výzvou je nyní přesná dohoda před letní přestávkou. Okolo Maďarska nebo přímo v Maďarsku by se mělo dohodnout, jak velká má být příští rok degradace.

„Je to jiné, protože jsme už delší dobu mluvili o redukci přehřívání, o větším pracovním okně mluvíme dlouho, ale snížení úrovně degradace je něco nového,“ řekl Isola pro Motorsport.com.

„Nejsem si stoprocentně jistý, že v naší nabídce možných směsí máme to, co hledají. V tom případě musíme vyvinout něco nového.“

Foto: Pirelli