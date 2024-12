Pirelli letos dodalo 8016 sad pneumatik. Třetina nebyla nikdy použita

Letošní sezóna byla rekordně dlouhá, což se projevilo také ve vzdálenosti, kterou jezdci na pneumatikách odjeli. Od prvního tréninku v Bahrajnu po šachovnicovou vlajku v Abú Dhabí odjeli 65 534 kol a 334 942,175 km, což téměř odpovídá vzdálenosti Měsíce od Země – Měsíc se pohybuje po trochu protáhlé dráze a nejbližší bod jeho dráhy (přízemí) se nachází 356 tisíc km od Země.

Reálně toho ale jezdci odjeli více, protože do statistik nejsou započítány kola na prototypech pro příští rok a testy.

Drtivá většina kol byla odjeta na hladkých (slicky) pneumatikách. Na přechodných bylo odjeto 5,84 %, což je více než vloni (5,67 %). Na nepříliš oblíbených pneumatikách do mokra odjeli jezdci 0,57 % vzdálenosti.

Ze slicků byla nejčastěji v akci C3, protože tato směs byla vybrána pro každý závod. Jezdci na ní odjeli 32,06 %. Na druhém místě byla C4 (23,47 %) a třetí C5 (16,84 %). Na nejtvrdší směsi C1 odjeli jen 5,56 %.

Nejdelší stint odjel Pierre Gasly. V Baku odjel na C3 stint o 50 kolech a 300,150 km.

Přes 8000 sad

Pirelli dodalo 8016 sad pneumatik. Z toho 2718 sad nebylo nikdy použito, což je třetina. V případě pneumatik do přechodných podmínek a do mokra se uplatňuje pravidlo, kdy pneumatiky, které nebyly použity, nemusí být zlikvidovány a mohou být znovu použity. V roce 2024 to znamenalo, že bylo třeba vyrobit přibližně o 3500 pneumatik méně.

935 sad slicků (15,4 % z dodaných slicků) se nikdy nedostalo na trať. Kromě toho dalších 948 sad (15,5 %) absolvovalo jedno až tři kola – z velké části se jedná o sady použité v kvalifikaci nebo pro simulaci kvalifikace.



Dodané sady pneumatik

Foto: Pirelli

Ze všech závodů v roce 2024 se nejvíce pneumatik vyměnilo při Velké ceně Japonska: v Suzuce se uskutečnilo 46 zastávek v boxech.

Nejméně zastávek bylo teoreticky v Džiddě, kde jezdi zastavili v součtu jen 19krát. Proč teoreticky? V Monaku se přezouvalo hromadně pod červenou vlajkou. Reálných zastávek bylo jen sedm.

Nejvyšší teplota vzduchu byla v Brazílii (35,6 °C). Nejnižší v Silverstonu, kde bylo 10,9 °C a během závodu se teplota zvýšila na 13,9 °C.

Pneumatikáře ale více zajímá teplota tratě. Nejvyšší byla na Hungaroringu – 58,6 °C. Nejchladnější trať byla v Silverstonu – 12,8 °C. Nejchladnější závod byl v Las Vegas – 16,8 °C.