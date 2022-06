Pirelli chce v příštím roce posílit přední pneumatiky. Sníží tím nedotáčivost

Pirelli i kvůli covidu-19 vyvíjelo letošní pneumatiky poměrně dlouho. Využívalo k tomu „mule cars“, což byly starší vozy upravené tak, aby částečně simulovaly letošní vozy.

Nyní už má dodavatel pneumatik k dispozici data z reálných vozů postavených podle nových pravidel. A chce je promítnout do podoby nových pneumatik. Pro rok 2023 pracuje na mnohem silnější přední pneumatice, která pomůže vozy lépe vyvážit.

„Pro příští rok už máme v plánu nějaká zlepšení. V loňském roce jsme neměli možnost testovat nové pneumatiky se současnými vozy, ale s mule cars, a ty byly trochu jiné,“ řekl Mario Isola, kterého cituje Autosport.

„Nyní máme lepší představu o tom, co udělat na pneumatikách pro příští rok – zlepšit přední pneumatiky, zejména proto, že máme velmi silnou zadní pneumatiku a ta v pomalé rychlosti vytváří trochu nedotáčivost.“

„Mule cars používaly aerodynamický balíček, který byl z roku 2021, takže ground effect nebyl tak relevantní. Ze současných vozů víme, že generují mnohem více přítlaku ve vysokých rychlostech, méně v nízkých rychlostech. A vyvážení je mírně odlišné.“

Na otázku, co je hlavním faktorem, který způsobuje současnou nedotáčivost, Isola odpověděl: „Procenta vám asi neřeknu. Co mohu říci, je to, že když jsme vloni navrhovali současné pneumatiky, vycházeli jsme z vyvážení mule cars. Je jasné, že byly více směrem k nedotáčivosti. Hmotnost tomu nepomáhá. Ale to ví každý. Není to kritika, je nutné mít tuto dodatečnou hmotnost.“

„U mule cars byla hmotnost stejná jako u současného vozu, protože jsme požádali týmy, aby tam daly nějaký balast, abychom dosáhli stejné hmotnosti a stejného vyvážení. Ale aerodynamický balíček byl úplně jiný. To byl hlavní rozdíl oproti současným vozům, a to je to, co pravděpodobně bude generovat nedotáčivost.“

„Většina té nedotáčivosti je způsobena aerodynamickým balíčkem. Ale můžeme na to reagovat, navrhujeme pro příští rok trochu jiné přední pneumatiky, abychom vůz vyvážili, a nyní je testujeme se současnými vozy.“