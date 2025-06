Pirelli chce příští rok vylepšit směs C6

V příštím roce uvidíme nové vozy, pohonné jednotky, palivo ale také nové pneumatiky. Přední pneumatiky budou užší o 25 mm, zadní dokonce o 30 mm. Celkově by měly být o 1,6 kg lehčí.

Nadále ale budou pneumatiky 18palcové a zůstane také výběr šesti směsí. Do 1. září musí Pirelli nechat homologovat konstrukce, na směsi má čas až do 1. prosince.

Letos Pirelli zavedlo nejměkčí směs C6, kterou jsme viděli v Imole, v Monaku a také v Kanadě. Zejména v Montrealu ale jezdci nasazovali v kvalifikaci ve velkém počtu také střední směs C5.

Mezi C5 a C6 má být větší rozdíl

„Je odlišná, pokud jde o chování, takže týmy mají problém zcela pochopit C6, zatímco C5 znají mnohem lépe. C5 dává jezdci větší jistotu, ale výkon C6 je o něco lepší,“ řekl Mario Isola, kterého cituje web The Race.

„Co bych si do budoucna přál, je C6 s větším odstupem od C5. Nyní je to kolem dvou desetin sekundy a my potřebujeme mít alespoň půl sekundy. Chceme, aby byl ještě agresivnější, ale s úrovní degradace podobnou té, kterou máme nyní, abychom pomohli příští rok vytvořit různé strategie. S tímto cílem pracujeme na modelu C6.“

Ve čtvrtek a v pátek testovalo Pirelli ve Fioranu s Ferrari pneumatiky do mokra a do přechodných podmínek. Modře značenou pneumatiku příliš často nevidíme. Jezdci s ní nejsou spokojeni a navíc platí, že pokud prší více, je špatná viditelnost a nejezdí se.

Pirelli se podle Isoly zaměřuje také na tyto pneumatiky. „Chceme, aby byla použitelnější, a to nejen za safety carem, ale aby to byla skutečná závodní pneumatika.“