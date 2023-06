Pirelli: Aktuální tendr pro výběr dodavatele pneumatik je komplikovanější než ty předešlé

Šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola přiznává, že aktuální výběrové řízení pro dodavatele pneumatik je náročnější než předchozí tendry.

Mezinárodní automobilová federace nedávno vypsala nové výběrové řízení na dodavatele pneumatik pro sezony 2025 až 2027 (s opcí až do roku 2028).

Ačkoliv to zatím nebylo oficiálně potvrzeno, spekuluje se, že by se tendru vedle společnosti Pirelli, která zásobuje týmy F1 pneumatikami od sezony 2011, měla účastnit také japonská značka Bridgestone. Ani ta by přitom nebyla v F1 žádným nováčkem, když se v královně motorsportu angažovala v letech 1997 až 2010 (plus krátce v sedmdesátých letech).

Navzdory tomu, že konkurence v boji o post dodavatele není pro Pirelli ničím novým (naposledy italskou značku vyzýval jihokorejský Hankook), jeho šéf pro motoristický sport Mario Isola přiznává, že současný tendr je komplikovanější, než ty předešlé.

„Mohu říci, že je zadávací dokumentace mnohem složitější než v minulosti. Oproti minulému tendru, kterého jsme se účastnili, je podstatně komplexnější,“ uvedl Isola, kterého cituje Autosport.

„Velká část je spojena s udržitelností, další pak s naší schopností dodávat produkty a služby s určitými vlastnostmi, včetně řady inženýrů. Museli jsme poměrně hodně pracovat, abychom k tomu získali všechny potřebné dokumenty,“ přiznal Ital.

Kdo je našim soupeřem? Nevíme

Isola se rovněž vyjádřil ke konkurenci, které Pirelli v rámci výběrového řízení čelí.

Na dotaz, zda italská značka nějak pozměnila svůj přístup poté, co se začalo spekulovat o tom, že se tendru účastní také Bridgestone, Isola odpověděl:

„Nevíme, kdo je naším konkurentem. Spekulace jsou spekulace, formálně tyto informace nemáme.“