Pirát Seb. Vettel měl v tréninku problém s okem

„Moje oči. Mám pocit, že mi krvácí oko! Nevím co... Je to v pořádku, budu pokračovat. Buď jsem prostě super emotivní, nebo mi něco uvízlo v oku,“ hlásil Vettel do týmového rádia ve druhém tréninku. K problémům došlo v době, kdy jezdec Astonu Martin zajížděl kola v rámci závodní simulace, takže se nechtěl vracet do boxů.

Po skončení tréninku dostal Vettel od členů týmu pásku přes oko, se kterou šel pak i před novináře.

„Nevím, co se dělo! Měl jsem první jízdu a něco se mi dostalo do oka, a pak se to při druhé jízdě zhoršilo ... Nebylo to krvácení, ale řekl jsem, že jsem buď emotivní, nebo se děje něco jiného, protože to byly to jen slzy a slzy a já jsem celé kolo mrkal. Na takovéto trati to není ideální.“

Se čtvrtečními jízdami byl Vettel spokojený. „Rychle jsme se dostali do rytmu a pak, jak jsem říkal, odpoledne jsem moc neviděl, ale celkově je to v pořádku. Bude to těsné, vždy je to tady těsné a samozřejmě je to těsné i ve středu pole. Doufejme, že budeme na konci vpředu.“