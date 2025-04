Piloti Williamsu si v závěru DRS vláčkem pomohli k zisku dvojitých bodů

Sainz v sobotní kvalifikaci vybojoval šesté místo, v průběhu závodu se před něj ale dostali Lewis Hamilton z Ferrari a Lando Norris z McLarenu.

V závěru závodu si ještě oba piloti pomohli, když Sainz poskytoval Albonovi DRS a nedovolili tak desátému Isacku Hadjarovi je překonat.

„V průběhu závodu jsme byli silní, nejprve na střední sadě, a poté, když jsme se probojovali polem na tvrdé sadě, kde jsem až do šachovnicové vlajky předvedli dobré předjížděcí manévry,“ řekl Sainz.

„Ke konci závodu tým zpozoroval, že Hadjar bude pro Alexe představovat hrozbu, takže asi 12-13 kol před cílem jsem byl požádán, abych mu dal DRS. Nebylo to snadné, jelikož na této trati s třemi DRS zónami vás může drobná chyba stát mnoho. Zvládli jsme to ale skvěle a pro tým jsme zajistili důležité dvojité body.“

Albon je průběžné osmý

Už počtvrté z pěti závodu letos bodoval Alexander Albon. Díky dalším dvěma získaným bodům za deváté místo si upevnil osmou příčku v průběžném pořadí.

„Dnes jsme zahráli skvělou týmovou hru a maximalizovali výsledek. Celkem v pohodě jsme drželi Hadjara za sebou, až do konce závodu jsme se drželi v DRS vláčku, takže on nemohl využít výhody. Byl to scénář, na který jsme se před závodem připravili a skvěle jsme spolupracovali, aby se to povedlo,“ řekl Albon.