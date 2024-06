Piloti tři závodní víkendy v řadě již jako problém nevnímají

Když se poprvé objevily trojité závodní víkendy, vyvolalo to obavy, aby piloti a členové týmů nebyli příliš vytížení. V průběhu let se ale všichni dokázali přizpůsobit.

Se stále více se rozrůstajícím kalendářem velkých cen se zmenšují přestávky mezi jednotlivými závody. To má za následek, že piloti musí čelit dříve neznámým situacím, jako jsou tří závodní víkendy v řadě. Přesně tak je tomu zrovna teď. Po nedělním závodě v Barceloně týmy zamířily rovnou do Rakouska, kde se bude závodit tento víkend, a pak se celý cirkus F1 přesunet do Velké Británie, kde se na okruhu Silverstone bude konat další Grand Prix ihned o týden později.

Když se tento trojitý závodní víkend objevil v roce 2018 poprvé, vyvolalo to obavy, zda není na piloty a týmy vyvíjen příliš velký tlak. Dnes to však vypadá, že si piloti i týmy na tuto situaci zvykli. Alespoň pokud jde o evropské závody.

„Myslím, že pro mě jsou tři závody v řadě stále proveditelné,“ říká Valtteri Bottas. „Samozřejmě pro nějaké zaměstnance týmů, obzvlášť pro ty, kteří pracují nejvíce hodin, je to opravdu velká zátěž, ale to není nic nového. Dvojité a trojité víkendy máme již nějakou dobu a myslím, že týmy jsou na to čím dál více připraveny, určitá část personálu se střídá atd.“

„Takže z jezdeckého pohledu je to pro mě OK a žádný problém. Vím, že pro některé je to těžké, ale dá se to zvládnout, když to uděláte správně. K tomu potřebujete podporu týmu, který zajistí, že lidé zůstanou fit a nebudou pracovat až nezdravě dlouho.“

Fernandu Alonsovi evropské trojité víkendy dokonce vyhovují více, než dvoutýdenní přestávky mezi Austrálií, Japonskem a Čínou na začátku sezóny.

„Myslím, že v Evropě to není tak špatné,“ přibližuje svůj názor španělský pilot. „Řekl bych, že nyní jsou týmy na tento druh výzvy opravdu dobře připraveny. Myslím, že na začátku roku to pro mě bylo mnohem těžší než teď. Austrálie, Japonsko a Čína, s týdnem volna mezi tím, to bylo mnohem těžší, i pro personál," uzavírá pilot Aston Martin.