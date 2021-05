Piloti Red Bullu v první řadu na roštu příliš nevěří

Sergio Pérez (1./8.)

Aby mohl v sobotu pomýšlet na vítězství v kvalifikaci, musel by se Red Bull trochu zrychlit. Pérez navíc varuje před sílou Ferrari.

„Uvidíme. Abychom pronikli do první řady, potřebujeme odvést dost práce a zrychlit se. Musíme zjistit, co se změnilo mezi prvním a druhým tréninkem. Doufejme, že se nám podaří přijít tomu na kloub a zítra budeme ve hře.

Užívám si to tu, je to fantastická trať. První trénink byl na rozdíl od toho druhého výborný, v autě jsem se cítil dobře. Myslím, že jsme před kvalifikací posbírali mnoho informací. Jen je třeba zrychlit s malým množstvím paliva.

Ferrari vypadá opravdu silně, Leclerc vynechal první trénink, a přesto ten druhý vyhrál. Určitě se s nimi musí počítat,“ tuší Pérez.

Max Verstappen (3./4.)

Také nizozemský závodník je toho názoru, že Red Bull potřebuje pro kvalifikaci zrychlit. Tým je v Monaku údajně skutečně slabý a velmi pomalý.

„Jsme pomalí, ne trochu, ale pořádně. Musíme zrychlit. Na provoz se nemůžeme vymlouvat, když dáme dohromady časy v optimálně zajetých sektorech, jsme dost vzadu.

Necítil jsem se v autě moc dobře. Obvykle se mi jezdí mnohem pohodlněji, ale tady je to jiné, navíc trvá, než dostanete auto do rukou. Zatím je to asi nejobtížnější letošní víkend.

Překvapilo mě, jak vysoko je Ferrari. Taky to ale ukazuje, že jsme fakt slabí. Daří se jim, my jsme marní, a tak je rozdíl veliký. Naštěstí je zítra volno, takže se můžeme pořádně ponořit do nasbíraných dat. Myslím, že potřebujeme hodně změn.

Ferrari má velký náskok, abychom se jim vyrovnali, musíme se hodně zlepšit,“ řekl Verstappen.