Piloti Red Bullu nejsou po pátku příliš spokojení

Max Verstappen (5./5.)

Nizozemský závodník v prvním tréninku boural v zatáčce Ascari. Nakonec si v prvních i druhých volných jízdách zapsal pátý nejrychlejší čas.

„Nebyl to dobrý den. Měl jsem hodně trablí s vyvážením i přilnavostí. Není to nic pěkného, problémy s přilnavostí určitě musíme vyřešit. Obvykle, když se trefíme do správného nastavení, potíže s pneu samy odezní.

Snažíte se najít limity vozu. Občas to dopadne tak, že jste moc širocí a dostanete se mimo trať. Naštěstí to v trénincích není nic fatálního,“ okomentoval Verstappen svou nehodu.

Alexander Albon (3./14.)

První trénink v podání Albona nevypadal zle. Rychlejší byly jen nezastavitelné mercedesy. V tom druhém se už thajsko-britskému mladíkovi vůbec nedařilo a byl až čtrnáctý.

„Ráno to šlo fajn, ale odpoledne to mělo být ještě lepší. Pole je celkem těsně pohromadě. Teď musíme splnit náš domácí úkol a vylepšit vůz. Ztrácíme na rovinkách i v techničtějších úsecích. Myslím ale, že v zatáčkách máme slušný potenciál.

Jde hlavně o jemné nuance v nastavení. Víme, co chceme, jen toho musíme dosáhnout,“ ví Albon.