Piloti McLarenu se těší na souboj s Verstappenem a možná i dalšími

Piastri ztratil na nejrychlejšího Maxe Verstappena 103 tisícin, po dvou kvalifikacích se ale vrací do první řady, odkud startoval naposledy ve Španělsku.

Australan přiznal, že se svým posledním pokusem nebyl tak spokojen jako s prvním měřeným kolem v Q3.

„S prvním kolem jsem byl spokojen. První kolo bylo skvělé, abych řekl pravdu. Snažil jsem se vymyslet, jak bych mohl jet rychleji, ale nešlo to,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru po kvalifikaci, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Poslední kolo bylo trochu neuspořádané, ale celý víkend to bylo těsné. Trochu času zůstalo na stole.

„Bylo tam (v posledním měřeném kole) pár zatáček, do kterých jsem vjel možná trochu více na jistotu, ale snažil jsem se vynahradit to na výjezdech, moc to ale nefungovalo.

„Bude to zábavný závod. Mezi námi, Maxem a Ferrari to bylo těsné a na konci se tam dostal také George (Russell).“

Norris s třetí příčkou není nespokojen

Nejlépe postaveným domácím pilotem bude na Silverstonu Lando Norris, který vyrazí ze třetí pozice před dalším Britem Georgem Russellem z Mercedesu.

„Dobrá kvalifikace. S třetí příčkou nebudu nespokojen, ačkoliv bych tady na Silverstone byl rád nahoře,“ cituje Sky Sports F1 Norrisova slova z televizního rozhovoru.

„Max odvedl dobrou práci. Dnes jsme nebyli dostatečně rychlí, ale bude to zábava. Kvalifikace je tady rychlá a užívám si jí. Malé rozdíly, drobné chyby. Pár setin tady a tam vám dnes mohlo vyhrát nebo prohrát váš boj. Myslím, že zítra to bude zábava a pěkný souboj mezi námi třemi, nebo možná se k nám přidají i Lewis (Hamilton), Charles (Leclerc) a George. Bude to zajímavá neděle. Těším se na to.“