Piloti McLarenu podle svých slov doplatili na změnu směru větru před Q3

Ti na něj ztratili 26, respektive 41 tisícin sekundy. Do ztráty jedné desetiny se vešel ještě čtvrtý George Russell, který za Leclercem zaostal o 53 tisícin.

Byl to přitom Piastri, který vyhrál Q1 a v Q2 byl druhý, 51 tisícin za Norrisem. I po prvních pokusech v Q3 byli piloti McLarenu na prvních dvou místech v pořadí Piastri a Norris. Leclerc ale v závěru předvedl kolo, na které nikdo neměl.

„Hodně se změnil vítr. Vždy zní uboze, když to svádíme na vítr. Mezi Q2 a Q3 se ale vítr otočil o 180 stupňů a ve spoustě zatáček to pak bylo úplně jiné. V těchto podmínkách bylo těžké to odhadnout a možná jsme to nezvládli nejlépe. Překvapilo mě, že jsme nedokázali jet rychleji,“ cituje Piastriho slova z televizního rozhovoru po kvalifikaci Sky Sports F1.

„Druhé místo je pro start stále slušné, takže uvidíme, co z toho zítra dokážeme. Charles byl rychlý celý víkend a dnes ráno (ve třetím tréninku) byl blíže, než jsme čekali. Věci se změnily, odvedl velmi dobrou práci a gratuluji mu. Nečekal jsem, že budeme tento víkend druzí za Ferrari,“ řekl Piastri, který na Hungaroringu vloni získal své první vítězství ve F1.

Norris věří, že v závodě Leclerca porazí

Na náročné podmínky v průběhu kvalifikace si postěžoval také třetí Norris.

„Z pohledu naší formy je to samozřejmě zklamání, Charles v tom posledním kole ale odvedl dobrou práci. Zřejmě v těchto podmínkách riskoval více. Hodně se změnil vítr a zdá se, že nám to uškodilo,“ řekl Norris v televizním rozhovoru.

„Mysleli jsme si, že jsme oba na konci zajeli dobrá kola, ale byli jsme pomalí. Nemůžu si na nic stěžovat. Je to dlouhé kolo se spoustou zatáček. Je to zrádné, v Q2 jsme ale ukázali, jak rychle dokážeme jet. Jakmile se ale změnil vítr, všechna výhoda byla pryč a poslední sektor byl ještě zrádnější.“

Mezi piloti McLarenu na prvních dvou místech průběžného pořadí je 16 bodů. Bude chtít Norris do letní přestávky vstoupit vítězstvím, nebo mu bude stačit porazit Piastriho?

„Obojí. Chci se posunout vpřed a vyhrát. A když se mi to povede, tak získám body. Myslím, že to bude vzrušující závod. Řekl bych, že budeme mít o trochu více rychlosti než Charles, takže se na to těším.“