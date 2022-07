Piloti McLarenu oproti kvalifikaci ztratili, podle Norrise ale dosáhli maxima

Norris za sebou nedokázal udržet rychlejší jezdce Red Bullu a Lewise Hamiltona, kteří jej postupně překonali.

Brit jako jediný dojel spolu s jezdci Red Bullu, Ferrari a Mercedesu ve stejném kole jako vítězný Max Verstappen.

„Se sedmou pozicí jsem spokojen. Po včerejšku bychom všichni pochopitelně chtěli více, dnes jsme ale neměli rychlost, když za námi byly rychlejší vozy,“ řekl Norris.

„Včera jsme odvedli velmi dobrou práci. Tohle je maximum, které jsme dnes s vozy vpředu mohli dosáhnout. Sedmé místo byla ta nejlepší bodovaná pozice, na které jsme dnes mohli dojet.“

Ricciardo byl penalizován za kontakt se Strollem

Slibnou startovní pozici v body naopak nepřetavil Daniel Ricciardo, který byl klasifikován až na patnáctém místě, ačkoliv do závodu startoval z deváté příčky.

Australan se po druhé zastávce ve druhé zatáčce potkal s Lancem Strollem, kterého poslal pilot McLarenu do hodin. Od sportovních komisařů byl za to následně potrestán pětisekundovou penalizací.

„Odjezd ze startu byl dobrý, pak jsem se ale trochu propadl a do první zatáčky jsem brzdil z prostředka. Myslel jsem, že je to dobrá pozice, na výjezdu z první zatáčky byl ale alpine a já neměl prostor, takže jsem odtud musel zmizet, jinak bych přišel o křídlo. Bylo to divoké první kolo,“ řekl Ricciardo ke startu.

„Měkká sada pak opravdu odcházela a v pneumatikách mi nic nezbylo. Na střední to bylo o trochu lepší. Dokázal jsem najednou předjet oba alpiny, což byla zábava. Chvíli jsem na středních dokázal držet Strolla, když jsme pak ale vyjeli na tvrdých a on na měkkých, neměli jsme jednoduše žádnou přilnavost. Snažil jsem se zabránit kontaktu, ale nešlo to a bohužel jsem ho trefil, roztočil a dostal za to penalizaci.

„Těším se na přestávku, samozřejmě, a ve druhé polovině sezóny se zkusím vrátit s trochu větší rychlostí.“