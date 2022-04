Piloti jsou nespokojeni s pozdní aktivací DRS v Imole

Nedělní závod začal na vlhké trati, představitelé FIA se tak rozhodli aktivovat DRS až později, což jim pravidla umožňují. DRS tak bylo aktivováno až ve 35. kole z 63 kolového závodu. Tedy 15 kol poté, co piloti přezuli na pneumatiky do sucha.

Stalo se tak pravděpodobně z bezpečnostní důvody. Stačí si vzpomenout na obrovskou havárii mezi George Russellem a Valtterim Bottasem, která se na Imole stala loni za podobných podmínek.

Několik pilotů bylo přesto s touto opožděnou aktivací nespokojeno, a tvrdí, že bránila jejich postupu, obzvlášť když byla v Imole pouze jedna DRS zóna.

„Ptal jsem se na DRS, protože bych předjel Lance [Strolla],“ řekl Esteban Ocon.

„V jednu chvíli jsem měl mega příležitost, auto před ním zmizelo a já byl těsně za ním, předjel bych ho. Takže z mé strany to bylo trochu frustrující. Myslím, že povolit ho dřív by bylo bezpečné.“

Alex Albon, který v Imole skončil těsně za body, také cítil, že DRS mělo být povoleno mnohem dříve, i když připustil, že to byla ošemetná záležitost.

„Chtěl jsem, aby to přišlo dříve, protože jsme měli šest nebo sedm kol, kde jsem byl mnohem rychlejší než auta vepředu," řekl.

„Věděl jsem, že s naším přítlakem můžeme tyto vozy za pomoci DRS okamžitě předjet, a byl jsem trochu frustrovaný, že trvalo tak dlouho, než to povolili. A samozřejmě jakmile to přišlo, přál jsem si, aby to nepřišlo."

Daniel Ricciardo, který po kontaktu s Carlosem Sainzem v úvodním kole jezdil jako poslední, se uchýlil k druhé zastávce v boxech, právě kvůli zakázanému DRS.

„Byli jsme těsně za ostatními, moc se toho dělat nedalo, žádal jsem, aby aktivovali DRS. Nevím, proč čekali tak dlouho, protože se nepředjíždělo.“

„Nic se nedělo, tak jsme zaleji pro tvrdí sadu pneumatik, abychom viděli, jestli nám to časem přinese nějakou výhodu.“

Opačný názor měl Sebastian Vettel, ten s pozdní aktivací DRS souhlasí a trvá na tom, že podmínky na trati byly příliš nejisté.

„Nemáte ponětí, jak to vypadá, když vám to uklouzne, trať je úzká a vy jedete ve velké rychlosti. Jsou tam stíny od stromů a je velmi těžké rozeznat sucho a vlhko. Pak velmi snadno může dojít k nehodě jakou loni měli George a Valtteri.

„Takže si nemyslím, že bych něco získal tím, kdyby to povolili o pár kol dříve.“