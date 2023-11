Piloti Ferrari celý sprint šetřili vůz

Pro jezdce Ferrari byl sprint formule 1 v rámci Velké ceny São Paula o šetření vozu.

Zatímco Charles Leclerc se posunul ze sedmého na páté místo, Carlos Sainz si polepšil o pozici a skončil osmý.

Oba přitom závod absolvovali na opotřebované měkké sadě pneumatik. Po dojetí sprintu si Sainz postěžoval, že to byl závod, ve kterém musel nejčastěji přistoupit k metodě lift and coast, tedy uvolnění plynového pedálu předtím, než začne brzdit do zatáčky.

„Použili jsme nejhorší možné směsi, které jsme měli k dispozici, a ty dobré jsme si ušetřili (na nedělní velkou cenu), tak snad to pomůže,“ řekl Sainz.

„Nebude to ale příliš pozitivní, když budeme muset i nadále tolik dělat lift and coast, což bylo velmi zrádné pro naše teploty. Nemohli jsme jednoduše tlačit.

„Snad to půjde lépe, dnes jsem ale musel dělat nejvíce lift and coast. Musel jsem to aplikovat tolikrát, že jsem ani nemohl tlačit na brzdách, abych měl DRS a byl rychlý alespoň na rovinkách.“

Šetřil i Leclerc

Také Leclerc přiznal, že dával nohu z plynu „prakticky v každé zatáčce“, doufá však, že start z druhého místa do nedělního závodu mu pomůže.

„Auta jsou teď tak rychlá, že musíte takto pouštět plyn... z mé strany to ale bylo letos nejhorší. Pokud je tohle tempo aut, pak jsem si celkem jistý, že i když ho (Maxe Verstappena) předjedu, je to irelevantní, protože si myslím, že za dvě nebo tři kola by on předjel mě.“