Piloti F1 možná pokleknou na podporu boje proti rasismu

O možné aktivistické angažovanosti závodníků promluvil pilot McLarenu Lando Norris.

„Někteří piloti už o této možnosti mluvili. Pokud k tomu ale má dojít, mělo by to být jednotné. Chceme ukázat, že respektujeme a zajímáme se o všechny. Až přijde správný čas, uděláme, co je potřeba.

Chci být lepší než ostatní jezdci, ale všichni bychom měli mít stejné podmínky. Není fér, že je k lidem přistupováno na základě jejich rasy.

Náš sport zajímá miliony lidí. Čím víc my jezdci, ale i týmy a celá komunita formule 1 uděláme, tím větší to bude mít dopad,“ věří Norris.

Symbolické pokleknutí značí, že daný jedinec podporuje populární protirasistické hnutí. Toto gesto nabírá na známosti zejména v rámci současných protestů vzniklých po smrti Američana George Floyda.

Pokud k protestu pilotů dojde, stane se tak už v rámci Grand Prix Rakouska, která se koná tento víkend na Red Bull Ringu.

Foto: Getty Images / Dan Istitene