Piloti by rádi omezili kolize s jezdci chladícími pneumatiky

V posledním tréninku na GP Španělska Esteban Ocon narazil do zdi. Stalo se tak poté, co se snažil vyhnout pomalu jedoucímu Magnussenovi mezi třetí a čtvrtou zatáčkou.

Magnussen jel pomalu, aby zchladil pneumatiky, zatímco Ocon se snažil po výjezdu z boxů naopak gumy zahřát. I proto byl rozdíl v rychlostech mezi oběma jezdci v okamžiku nárazu výrazný.

Srážku řešili komisaři, ale nakonec žádný trest neudělili. K podobným situacím navíc téměř došlo také v kvalifikaci. Jezdci chvílemi jezdili velice pomalu, načež začali výrazně zrychlovat.

„Není úplně akceptovatelné mít na trati vláček pomalých aut. Jakmile se k nim začne přibližovat někdo jedoucí naplno, může to být nebezpečné. Stává se z toho takový nemilý trend. Když je horko, jste v pomalých kolech, kdy chladíte gumy, i o minutu pomalejší. Formule pak jedou jako šneci.

Na jedno kolo by měl být stanoven nějaký časový limit. Před mým posledním kolem jsem měl zmáčklou spojku a prakticky jsem zastavil. Skoro jsem vůbec nejel. Je to fakt extrém,“ přiznává Ocon.

Také ředitel asociace jezdců Romain Grosjean se nechal slyšet, že jde o vážný problém, který se bude na příštím brífinku řešit.

„Mluvilo se o tom už na Silverstonu. Myslím, že se k tomuto tématu vrátíme. Můžeme jet v přípravném kole rychleji, ale pak už není možné zajet další měřené kolo. Jde o bezpečnost. Řeknu vám, že není moc příjemné jet tak pomalu, když se kolem vás prohánějí vozy v plné rychlosti.

V některých sekcích okruhu zpětná zrcátka úplně nedostačují. Musíme se spoléhat na rádio a doufat, že to dobře dopadne.

Pokud je standard na kolo minuta a 15 sekund, a v pomalém kole to trvá o 45 sekund déle, je to opravdu velký rozdíl,“ přiznal Grosjean.

Francouzsko-švýcarský jezdec připomíná, že za vším vězí fluktuace v teplotách pneumatik Pirelli. Před měřeným kolem proto jezdci výrazně zpomalují, aby obutí nebylo přehřáté.

„V průběhu jednoho kola je třeba pneu ochladit o 30 stupňů. Aby se vám to povedlo, musíte jet co nejpomaleji a pneumatiky nijak nezatěžovat. Už několikrát jsme řekli, že se jednou něco stane. Ve Španělsku to bylo ještě se štěstím, ale nebyl to hezký pohled,“ připomíná Grosjean.