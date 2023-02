Piloti by neměli být jako roboti, říká Horner k omezení vyjadřování názorů

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera je sice nutné najít přijatelný balanc, ale na druhou stranu by jezdci neměli být jako roboti bez názoru.

Když FIA přes zimu zavedla nové opatření, které podle aktualizovaného Mezinárodního sportovního řádu omezuje jezdce ve vyjadřování politických, náboženských a osobních názorů nebo komentářů, bylo jasné, že nové pravidlo vyvolá řadu diskuzí.

Omezení vyjadřování názorů, jejichž propagace je během závodních víkendů nově možná jen se souhlasem FIA, nyní okomentoval i šéf Red Bullu Christian Horner.

„Je několik způsobů, jak se na to dívat,“ prohlásil Horner podle britského Autosportu.

„Především si myslím, že by se sport nikdy neměl používat jako politický nástroj. Podle mě je tu sport primárně od toho, aby bavil. V Red Bullu jsme ale rozhodně nikdy neomezovali naše jezdce v tom smyslu, že by neměli svobodu projevu," uvedl zkušený týmový principál, který v F1 pracuje již od sezony 2005.

„Myslím, že jde o to najít rovnováhu. Ve světě, ve kterém dnes žijeme, má každý svůj hlas, který by neměl být potlačován. Samozřejmě se to ale musí dělat zodpovědně,“ upřesnil Horner.

„Určitě nechceme, aby na závody jezdila spousta robotů, kteří jsou bez názoru.“

Spor mezi FIA a Liberty Media? Bez komentáře

Horner byl rovněž dotázán na to, jak vnímá spor mezi držitelem marketingových práv F1, společností Liberty Media, a prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem.

Ten se primárně týkal toho, že bin Sulajimem prostřednictvím sociálních sítích zpochybňoval hodnotu formule 1.

„Opravdu se nechci vyjadřovat k záležitosti, která je výhradně mezi FIA a držitelem komerčních práv. Je to jejich věc,“ řekl Horner.