Piloti AlphaTauri potvrdili rychlost z tréninků, Cunoda ztratí tři místa

Ve třetí řadě bude stát na šestém místě Pierre Gasly. Francouz na nejrychlejšího Maxe Verstappena ztratil 395 tisícin sekundy.

„S dneškem jsem opravdu spokojen. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý den poté, co jsme včera přišli o druhý trénink (tým musel v Gaslyho voze vyměnit pohonnou jednotku, pozn. redakce), vůz byl ale celý víkend skvělý a já šel do kvalifikace s jistotou,“ řekl Gasly.

„Přes Q2 jsme se dokázali dostat jen s jednou sadou pneumatik, což je opravdu dobré a jsme jen pár desetin od první řady. Jsem opravdu spokojen s prací, kterou tým odvádí a se zlepšením, kterého dosahujeme každý víkend. Ukazuje se, že stále musíme tlačit, všechno je možné.“

Cunoda penalizován za blokování Bottase

Do Q3 se podruhé ve své premiérové sezóně ve F1 dostal také Júki Cunoda. Japonec obsadil osmé místo, po kvalifikaci byl ale potrestán poklesem o tři příčky za to, že na trati zdržel a ovlivnil kvalifikační pokus Valtteriho Bottase z Mercedesu.

„Myslím, že vůz je tento víkend dobrý a já udělal krok vpřed. Můj poslední pokus nebyl nejlepší, ale jsem rád, že jsem se dostal do Q3, je to pro mě pozitivní krok správným směrem. Bohužel zítra budu startovat z 11. místa, není ale jisté, že bude sucho, večer se tedy připravíme na různé situace a uvidíme.“

Na Cunodově penalizaci vydělají jednou pozicí na roštu Fernando Alonso, Lance Stroll a George Russell.