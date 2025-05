Pilot F2 Martins se ve Španělsku sveze v prvním tréninku. Místo v kokpitu mu přenechá Albon

Williams oznámil, že jejich akademický jezdec Victor Martins absolvuje během nadcházející Velké ceny Španělska na okruhu v Barceloně první volný trénink. Ve voze FW47 nahradí Alexe Albona. Pro francouzského závodníka půjde o vůbec první vystoupení během závodního víkendu formule 1.

Stáj z Grove tím zároveň splní druhou ze čtyř povinností, která spočívá v nasazení tzv. nezkušených pilotů do minimálně čtyř prvních volných tréninků během sezony (první z nich si tým mohl odškrtnout v Bahrajnu díky nasazení Luka Browninga).

Třiadvacetiletý Martins v současnosti závodí v šampionátu FIA F2 za tým ART Grand Prix. Letos se mu podařilo získat pole position v australském Melbourne, které však kvůli následnému zrušení závodu nemohl zužitkovat. Vedle toho vystoupil na pódium po hlavním závodě v Saúdské Arábii.

„Jsem strašně šťastný, že v Barceloně poprvé usednu za volant vozu FW47,“ uvedl Martins v tiskovém oznámení.

„Bude to neuvěřitelná zkušenost. Tvrdě pracuji na tom, abych se co nejlépe připravil a co nejvíce využil čas ve voze tak, aby to byla přínosná zkušenost jak pro mě, tak pro tým. Jsem nesmírně vděčný všem ve Williamu za tuto příležitost a těším se, že si každý okamžik maximálně užiju,“ dodal Francouz.

Součástí příprav na svůj tréninkový debut ve formuli 1 byl i test v rámci programu TPC (Testing of Previous Cars), který Martins absolvoval začátkem letošního roku v Monze. Tehdy pilotoval starší vůz FW45 po boku dalšího jezdce akademie Luka Browninga.