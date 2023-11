Pietro Fittipaldi bude závodit v IndyCar, dál chce ale pracovat i pro Haas

Vnuk legendárního Emersona Fittipaldiho a účastník dvou grand prix formule 1 příští rok vstoupí do americké série IndyCar. Pietro Fittipaldi podepsal smlouvu u týmu Rahal Letterman Lanigan Racing. I přes nové závodnické závazky za oceánem chce však i nadále spolupracovat též se stájí Haas.

Sedmadvacetiletý Fittipaldi se vrací do IndyCar po třech letech. Naposledy v zámořském formulovém šampionátu absolvoval tři závody v sezoně 2021 s monopostem Dale Coyne Racing, nyní ho čeká kompletní ročník 2024 v barvách Rahal Letterman Lanigan Racing. Snahou mladého Brazilce bude napodobit slavného dědečka Emersona Fittipaldiho, který se stal šampionem IndyCar v roce 1989.

„Se zkušenostmi, které jsem získal za posledních pár let ve formuli 1 a v dalších sériích, se těším na výzvu v podobě závodění v IndyCar, jednom z nejvyrovnanějších šampionátů světa. Musím poděkovat pánům Rahalovi, Laniganovi a Lettermanovi za tuto příležitost a za důvěru, kterou do mě vkládají,“ cituje Fittipaldiho motorsport.com.

Brazilský závodník letos absolvoval kompletní sezonu vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC ve třídě LMP 2, kde s týmem JOTA Sport vyhrál šestihodinovku v Monze. Kromě toho Fittipaldi nadále zastává roli rezervního a vývojového pilota Haasu v F1. Pro americkou stáj bych chtěl na stejné pracovat i příští rok.

Jak by Fittipaldi dvojitý úvazek zvládal? V jeho prospěch hraje fakt, že sezona formule 1 je výrazně delší než kalendář IndyCar. V Americe se bude příští rok závodit od 10. března od 15. září, zatímco dlouhá sezona „královny motorsportu“ se čtyřiadvaceti velkými cenami bude probíhat až do 8. prosince. S úvodní Grand Prix Bahrajnu naplánovanou na 2. března je to opravdu pořádná nálož závodů, která může některé týmy vybízet k využívání služeb více než jednoho rezervního jezdce. Ani Haas nemusí být v tomto směru výjimkou. K dispozici může mít juniora Ferrari Olivera Bearmana a k němu i Fittipaldiho. Oba by se o své povinnosti během dlouhého roku mohli dělit.

„Bude to záležet i na testování, protože v IndyCar mají více testů než my tady. Pietro je navíc členem naší rodiny, a když ho tu nemáme, tak nám tu prostě něco chybí,“ řekl pro motorsport.com šéf Haasu Günther Steiner.

„Bylo by úžasné pokračovat s Haasem. Už jsme spolu tak dlouho, příští rok by to byla šesté sezona naší spolupráce,“ dodal samotný Fittipaldi.