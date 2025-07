Piastriho potopil jeho hlavní argument. Proč byl potrestán, když o chvíli dříve udělal totéž?

Oscar Piastri dostal trest 10 sekund, který si naštěstí odpykal během zastávek v boxech, a tak jsme byli ušetřeni situace, kdy by cílem projel jako první, ale vítězství by připadlo Norrisovi.

Piastri ve 21. kole za safety carem prudce zpomalil na rovince mezi 14. a 15. zatáčkou. Podle sportovních komisařů vyvinul na brzdový pedál tlak 59,2 psi a zpomalil z 218 na 52 km/h.

Jezdec McLarenu argumentoval tím, že neudělal nic mimořádného a stejně tak postupoval v 17. kole při prvním restartu závodu.

„Očividně se už nesmí brzdit za safety carem,“ řekl na tiskové konferenci po závodě. „Já to přitom dělal o pět kol dříve. Více toho nebudu říkat, abych se nedostal do problémů.“



Foto: Mercedes

Za safety carem

Nasazení safety caru má několik fází, které popisují příslušné články sportovních pravidel. Samotná jízda za safety carem není pro vůz F1 přirozená. Teploty pneumatik a brzd rychle klesají. Ve F1 přitom potřebujete brzy i pneumatiky zahřáté na provozní teplotu. Občas tak dokonce vidíme, jak jezdci na safety carem bourají.

Je proto normální, že se jezdci snaží zahřát pneumatiky i brzdy. Počínání jezdců je popsáno v článku 55.5.:

„Žádný vůz nesmí jet zbytečně pomalu, nevyzpytatelně nebo způsobem, který by mohl být považován za potenciálně nebezpečný pro ostatní jezdce nebo jiné osoby, a to v jakémkoli okamžiku, kdy je safety car nasazený.“

Pokud se safety car chystá zajet do boxů, vydá ředitelství závodu zprávu „SAFETY CAR IN THIS LAP“. Světla safety caru zhasnou. Tato část má vlastní pravidlo 55.15: „Od okamžiku zhasnutí světel na voze musí jezdci pokračovat v jízdě takovým tempem, aby nedocházelo k nepředvídatelnému zrychlování nebo brzdění, ani k žádnému manévru, který by mohl ohrozit ostatní jezdce nebo bránit restartu.“

Restart závodu je poměrně nebezpečná procedura. Jezdec na čele sice udává tempo a má nechat safety car odjet, ale pokud zrychlí a poté začne brzdit, tak může dojít k „harmonikovému efektu“. Jezdci vzadu začnou zrychlovat, protože si myslí, že se už restartuje. Jezdci vpředu naopak zpomalí, protože reagují na prvního jezdce. Nakonec může dojít k hromadné kolizi, jako jsme to viděli v Mugellu v roce 2020.

Ředitelství závodu ale Piastrimu situaci také zrovna neusnadnilo. Světla safety caru zhasla poměrně dost pozdě.

Předtím jsem tu udělal také

Podle webu The Race je skutečně pravda, že Piastri udělal v 17. kole podobný manévr. Dokonce hodně podobný. Jeho počáteční rychlost byla jen o 10 km/h vyšší. Z 208 km/h brzdil na 51 km/h.

Odlišná byla reakce Verstappena. Při prvním restartu dokázal včas reagovat, při druhém se dostal před Piastriho.

V čem byl rozdíl? Podle The Race se ředitelství závodu úplně nelíbil už první Piastriho manévr. Diskutovali o něm, ale sportovním komisařům ho nakonec nepředali. To se stalo až o pár kol později, když to Piastri udělal znovu.

Je to trochu jako ve fotbale nebo v hokeji, kde určitý incident může u rozhodčího projít, ale když ho hráč udělá znovu, dostane už žlutou kartu nebo si jde na dvě minuty sednout na trestnou lavici.

Srovnání s Kanadou

Ke zdánlivě podobnému incidentu došlo v Kanadě. Ve vedení byl George Russell, který šel na rovince před vjezdem do boxů na brzdy a Verstappen se dostal na chvíli vedle něj. Tlak na brzdy byl tehdy ale poloviční. Russell zpomalil ze 140 na 85 km/h. Hlavním rozdílem byl ale fakt, že k incidentu nedošlo během restartu (zhasnutí světel safety caru), ale mnohem dříve.