Piastriho mrzí, že nedosáhl na vítězství

Piastri se v prvním kole dostal do čela před Norrise a na první pozici vydržel až do zastávek v boxech, po kterých se do vedení vrátil.

Na první pozici následně jel až do 38. kola, kdy zamířil k mechanikům podruhé. Leclerc ale stavěl v závodě jen jednou a lepší strategií se udržel na čele až do cíle, ačkoliv jej Piastri v závěru na čerstvějších pneumatikách výrazně stahoval.

„Bolí to. Nebudu lhát, hodně to bolí. Dnes jsem udělal hodně věcí správně. Před závodem byla spousta otázek ohledně strategie. Z pozice, ve které jsme byli, se zdálo zvolit jednu zastávku jako velmi riskantní, nakonec i bylo,“ řekl Piastri.

„Jsem velmi, velmi spokojen s rychlostí a závodem, jaký jsem odjel. Ale když dojedete na druhém místě, bolí to.“

Nabízí se proto jasná otázka. Měl McLaren zvolit strategii jedné zastávky? „Když se podívám zpětně, ano. V pondělí po závodě nebo po šachovnicové vlajce jsou ale všichni moudří a dnes jsme to bohužel udělali špatně a já měl na tom svůj podíl.

„Tím, že jsme byli ve vedení, jsme mohli jen ztratit, Charles mohl zkusit něco jiného. V každém případě by skončil třetí, dnes ale zariskoval správně.

„Střední sada se ničila, dokonce i tvrdá sada na Red Bullu vypadala na startu docela špatně. A moje levá přední se hodně drolila. Nečekali jsme, že se to znovu zlepší, což se ale stalo. Bolí to.“

Norris ztratil v prvním kole

O osudu závodu Landa Norrise bylo rozhodnuto prakticky po prvním kole, ve kterém se propadl z prvního na třetí místo, na kterém také nakonec dojel do cíle.

Do první šikany sice za sebou udržel všech 19 soupeřů, ve druhé šikaně Variante della Roggia jej ale překonal Piastri a chvilkového zaváhání využil o pár metrů později i Leclerc.

„Oscar mě překvapil, když mě předjel. Nevím, co bych mohl udělat jinak. Kdybych brzdil o metr později, zřejmě bych havaroval,“ řekl Norris.

„Podíváme se na to, ale Ferrari odjelo lepší závod, hlavně Charles.“