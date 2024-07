Piastriho chyba při pit stopu ho možná stála šanci vyhrát, míní Stella

Po premiérovém vítězství v Maďarsku si Oscar Piastri ve Spa dojel pro druhou příčku, ke které mu pomohla i diskvalifikace původně prvního George Russella.

Šéf McLarenu Andrea Stella si přitom dokonce myslí, že Piastri mohl dopadnout ještě lépe – nebýt přibližně dvousekundové ztráty, kterou Australan nabral při svém posledním pit stopu.

Nešlo přitom o zdržení, za které by mohli primárně mechanici, ale samotný jezdec, který své boxové stání mírně „přestřelil“.

Připomeňme, že byl Piastri následně velmi rychlý. Nejprve si poradil s Leclercem a v posledních kolech stahoval také vedoucí duo George Russell/Lewis Hamilton. To však nakonec těsně nedostihl.

„Jak Oscar řekl hned v dojezdovém kole do rádia: 'Omlouvám se za tu zastávku v boxech'... Myslím, že si uvědomoval, že to mohla být trochu drahá chyba,“ řekl Stella, kterého cituje Autosport.

„Už proto, že pak by byl za Leclercem o něco dříve a s čerstvějšími pneumatikami, což by znamenalo, že by ho mohl rychleji předjet... Trošku se to nabalilo,“ shrnul italský inženýr.

„Musíme s jezdci pracovat v tom smyslu, aby i v horkých chvílích ukázali udržet chladnou hlavu a při pit stopech to takhle nepřehnali. Takové chyby pak mohou být velmi drahé, myslím, že něco podobného zažil i v Silverstone,“ připomněl Stella.